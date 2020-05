Dossier spécial coronavirus : retrouvez tous nos articles sur la pandémie de Covid-19

L'information en accès libre a un coût ; votre soutien est indispensable

Un tel travail, mis à disposition de tous gratuitement, a un coût. Or, Saphirnews.com ne bénéficie pas d’aides publiques, et ce malgré le travail d’intérêt général qu’il a engagé de longue date.Pour soutenir le travail engagé par la rédaction depuis maintenant près de 20 ans et contribuer au développement du média, il est possible pour chacun de faire des dons ponctuels ou mensuels – défiscalisés à hauteur de 66 % – ici à Saphirnews à travers l’association J’aime l’info, qui a pour objet le soutien au pluralisme de l'information et la défense d'une presse numérique indépendante et de qualité.