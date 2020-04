Coronavirus : pas dâ€™imams dÃ©tachÃ©s pour Ramadan 2020 dans les mosquÃ©es de France

Il n'y aura pas d'imams venus de l’Algérie, du Maroc et de la Turquie à l'occasion du mois du Ramadan cette année 2020 en France. C'est à la malheureuse crise sanitaire liée au Covid-19 que les opposants au système des imams détachés le doivent.



Entre les mesures de fermeture des frontières et de confinement décrétées pour freiner la propagation du coronavirus, aussi bien en France que dans de nombreux pays, c'est sans surprise que Saphirnews informe de l'impossibilité pour les imams détachés de se rendre en France, faute de visas. Ces derniers sont appelés chaque année par de nombreuses mosquées pour assurer la récitation du Coran et les prières nocturnes du Tarawih .