« dans la mesure du possible en "mode physique" à la mosquée de Paris, par le bureau du CFCM, dans le respect des règles de confinement et des gestes barrières en vigueur »

« compte tenu de la symbolique de l’annonce du début de Ramadan »

« Dans la perspective d’une prolongation de la fermeture des mosquées pendant tout ou une partie du mois de Ramadan, le CFCM appelle les responsables musulmans et les imams à user de tous les moyens en leur disposition pour assurer la continuité du relationnel avec les fidèles, notamment les plus fragiles d’entre eux et de faire en sorte que l’esprit du partage de ce mois béni puisse s’exprimer davantage en cette période de confinement »

La date du début du Ramadan sera confirmée jeudi 23 avril. Une réunion à laquelle l'instance tientSi les mesures du confinement viennent à se prolonger, la Grande Mosquée de Paris, comme tous les autres lieux de culte, ne pourra pas accueillir plus de 20 personnes, à condition de respecter les règles de distanciation sociale., rappelle le CFCM, qui indique que la zakat al-fitr reste fixée cette année à 7 euros par personne à charge.