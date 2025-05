Silence, on tue à Gaza : le permis de tuer donné à Israël dénoncé par Pascal Boniface

« un mélange de culpabilité par rapport à la Shoah et aux monstruosités antisémites des périodes passées, une assimilation de l'islam, de l'islamisme et du terrorisme, très nettement renforcée après les attentats de 2016 en France, une guerre d'Algérie encore mal digérer par certains en France, un racisme anti-arabe assez pregnant et une proximité culturelle avec Israël, champion du monde occidental, face à la barbarie »

La situation n'a jamais été aussi grave dans la région que depuis octobre 2023, avec une punition collective engagée contre les populations palestiniennes de Gaza mais aussi de Cisjordanie, où la répression de l'occupation s'est accentuée. Mais alors même qu'elle est documentée au quotidien sur les réseaux sociaux, par de nombreuses organisations internationales et ONG, et même par d'ignobles déclarations du gouvernement israélien lui-même, Pascal Boniface soulève la pauvreté globale du traitement médiatique du sujet en France.L'auteur souligne à cet effet le tropisme pro-israélien dans les médias mainstream français qu'il explique par. Sans lien avec le supposé contrôle des médias « par les juifs », tient-il à préciser,, ce qui a le don d'accélérer la défiance des citoyens envers les médias. Le livre consacre le rôle de la, cette stratégie de communication et d'influence menée par Israël pour promouvoir une image positive du pays et défendre ses politiques sur la scène internationale. Des acteurs politiques et médiatiques - des « intellectuels faussaires » pour certains selon l'expression de l'auteur - sont cités parmi les relais de cette propagande au cœur de laquelle se place le lobby pro-israélien Elnet, organisateur du meeting controversé « contre l'islamisme » fin mars à Paris., visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale nternationale (CPI) depuis novembre 2024, est d'avoir su imposer dans le débat français l'assimilation entre antisionisme et antisémitisme qui, malgré des arguments fallacieux auxquels l'auteur démonte un à un, sert. Pascal Boniface en fait lui-même les frais. Critique de longue date de la politique israélienne (sans pour autant être antisioniste, dit-il), il est régulièrement accusé d'antisémitisme et fait partie de ces chercheurs qui n'est que rarement invité à s'exprimer par les grands médias sur ces sujets.Pas étonnant donc que les recensions dese comptent sur les doigts d'une main, malgré l'urgence de la situation. Malgré l'inimitié qu'il provoque et ce que cela lui coûte en termes matériel et d'image, il ne s'arrête pas pour autant de critiquer Israël, lui qui voit, aujourd'hui plus que jamais,. A son niveau,A Pascal Boniface, ces derniers mots :