« Islamo-gauchisme » : le ministre de l’Enseignement supérieur réfute son existence dans les universités françaises

Il n'y a pas d'à l'université. Ces propos tenus lundi 7 juillet sur LCP sont ceux du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste., a-t-il appuyé.En revanche, il a constaté la présence d'uneau sein des facultés, en réponse à ses yeux àIl n'y a pas non plus un phénomène d', en tout cas, même siLe ministre a précisé êtrepourCette mise au point intervient quatre ans après le débat controversé lancé par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche d'alors, Frédérique Vidal. Celle-ci s'était mise le monde universitaire à dos en février 2021, après une polémique ayant ébranlé Sciences Po Grenoble, en affirmant que. Elle avait alors promis de diligenter une enquête sur ce présumé phénomène, mais n'a jamais été commandée. Et son successeur n'est donc pas prêt de le faire.