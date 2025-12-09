120 ans après 1905 : retrouver l’esprit de liberté qui fonde la laïcité

En finir avec les idées fausses sur la laïcité

Au fond, la laïcité n’a pas changé. Ce qui a changé, c’est la manière dont certains tentent de la manipuler. Face aux dérives identitaires, aux paniques morales et aux instrumentalisations politiques, il est urgent de retrouver le sens premier de 1905 : garantir un espace où les désaccords existent sans violence, où les convictions se côtoient sans s’imposer, où la loi commune protège chacun sans distinction.La laïcité n’est pas un bouclier identitaire, ni une arme rhétorique ou un catéchisme inversé. Elle est un principe de concorde qui protège les personnes, pas les dogmes ; les libertés, pas les peurs.Cent vingt ans après, la meilleure manière de célébrer la loi de 1905 n’est pas de la remanier, ni de la durcir : c’est de la faire vivre avec précision, constance et courage. Le courage étant de traduire en actes la devise républicaine, et non de multiplier de nouveaux interdits liberticides et contre-productifs.Tant que nous en préserverons l’équilibre, la laïcité demeurera ce qu’elle fut dès l’origine : un chemin vers la paix des consciences et un horizon pour notre avenir commun.*****, expert-formateur sur la laïcité, est cofondateur de la Vigie de la laïcité et ancien Rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité. Il est auteur du livre(Rééd. 2025, éd. de l’Atelier).Lire aussi :