Points de vue Le hadith Jibril autour des piliers de l’islam, tout le monde le connaît mal (1/4) Rédigé par Amara Bamba | Vendredi 13 Mars 2026





oum al-Sunna , « la mère de la Tradition » , comme oum al-Kitab , « la mère du Livre » . Cela suffit à mesurer son importance.



En France, c’est sans doute le hadith le plus connu. On l’entend dans les mosquées, on le cite dans les conférences, et surtout, il figure dans les manuels scolaires sous un titre devenu canonique : « Les cinq piliers de l’islam ».



Ce choix se comprend : le hadith commence effectivement par les cinq piliers. Mais cette mise en avant a un coût. En réduisant le hadith de l’Ange Gabriel à ce seul passage, on en ampute les deux tiers. Finalement, on le connaît partiellement, rarement en entier, et on le comprend encore moins dans sa profondeur. Derrière la familiarité rassurante se cache un déficit de sens qui appauvrit sa dimension spirituelle et brouille son message essentiel.



Tout le monde connaît les piliers, pas la foi À la fin des années 1980, une enquête que je mène dans deux mosquées parisiennes révèle que tous les fidèles connaissent les cinq piliers tandis que moins de 20 % connaissent les six articles de la foi. Intrigué par ce détail, j'élargis l’enquête à une troisième mosquée avec le même résultat.



Ce contraste est choquant parce que les cinq piliers et les six articles proviennent du même texte fondateur : le hadith de l’Ange Gabriel. Celui-ci présente la religion comme un ensemble cohérent articulé autour de trois axes complémentaires : al islâm, al îmân, al ihsân . Trois niveaux qui s’équilibrent et se soutiennent pour former la religion de la soumission à Dieu, dîn islâmiyya .



• Al-islâm est constitué de cinq pratiques visibles : attester la foi en Dieu et au Prophète, prier cinq fois par jour, jeûner au mois de Ramadan, s'acquitter de la zakat, accomplir le pèlerinage.



• Al-imân est la foi qui repose sur six articles : croire en Dieu, en Ses anges, Ses livres, Ses messagers. Puis croire aussi au Jour dernier et au destin.



• Al-ihsân est la foi parfaite qui consiste en « adorer Dieu comme si tu Le voyais, car si tu ne Le vois pas, Lui te voit » .



Le hadith évoque enfin les signes de la fin des temps, rappelant que nul n’en connaît l’heure.

Une architecture vivante al-islâm , le cercle des actes matériels visibles. Il donne forme à la religion. Il rythme aussi la vie quotidienne et rend la foi incarnée et partageable. Le hadith prolonge la schématisation avec al-imân , le cercle des gestes intérieurs. La foi n’est pas une opinion mais un enracinement, une vision du monde, une confiance profonde dans le ghayb , l’invisible. Al-ihsân est le cercle le plus profond. Il transfigure l’ensemble en relation vivante :



Une scène théâtrale Ce hadith se distingue aussi par sa mise en scène presque théâtrale. Un inconnu apparaît, « vêtu d'un blanc éclatant » , « sans trace de voyage » . Il s’assoit près du Prophète comme un intime. Les compagnons sont déconcertés : personne ne le connaît, et pourtant il se comporte comme un proche.



Cette apparition dit déjà quelque chose : l’invisible peut se manifester dans le visible. La révélation n’est pas un concept abstrait mais une présence qui entre dans la réalité humaine. L’inconnu pose des questions dont il connaît les réponses. Le Prophète, maître de l’enseignement, devient celui qui répond. Les compagnons assistent à une inversion des rôles. L’enseignement vient du Ciel, et le Prophète le confirme. C’est la pédagogie initiatique, la voie traditionnelle dont parle René Guénon.



La progression dramatique est parfaite : du visible ( al-islâm ), à l’invisible ( al-îmân ), jusqu’au subtil ( al-ihsân ). C’est la métaphore même du chemin spirituel.

Le déséquilibre contemporain « des gens qui se prennent pour Dieu » .



Ce sont des personnes pieuses, assidues à la prière, au jeûne, à la zakat, parfois au pèlerinage. Leur respect pour le Coran et le Prophète est indéniable. Et pourtant, certains deviennent capables de tuer des innocents, des enfants, au nom de Dieu. Comment une religion peut-elle produire des êtres pires que des bêtes ? À quoi bon prier, jeûner, donner, si c’est pour devenir le frère ou la sœur de ceux qui commettent des atrocités ?



al-islâm suffit à la religion. Pour eux, al-imân est optionnelle et l'islam est complet avec ou sans al-imân . D’autres fidèles imaginent que l'islam et al-imân sont deux religions distinctes comme une secte peut s'inspirer d'une religion mère. Tous ces musulmans connaissent les cinq piliers, mais peu d'entre eux connaissent les six articles de la foi.



En lisant le hadith de l’Ange Gabriel par fragments, on ne peut en saisir l’équilibre profond. Il m’a fallu du temps pour comprendre ce problème de lecture. Et il m’a fallu aller encore plus loin pour mesurer le silence de nos imams et de nos mosquées sur al-imân et al-ihsân . A quand remonte le dernier sermon où votre imam a parlé de la foi, de la présence de Dieu, ou de l’amour divin ? Les réponses surprennent souvent. Il faut rester patient. Ni s’indigner trop vite, ni tirer de conclusions hâtives : ce silence des mosquées est plus ancien, plus structurel, plus profond qu’il n’y paraît.



C’est lui, ce silence, et ses causes, qui font l’objet du prochain article : comment deux dimensions essentielles de la religion musulmane, al îmân et al ihsân, ont-elles disparu du discours religieux pour produire le déséquilibre contemporain ?



