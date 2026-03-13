Ramadan – Aïd el-Fitr 2026 : pourquoi privilégier les calculs astronomiques sur la vision locale en France

Le Coran rappelle l’ordre précis établi par Allah dans l’univers lorsqu’Il dit que « le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux » (Sourate 55, verset 5). Les savants expliquent que la sourate Ar-Rahmân énumère les bienfaits d’Allah envers l’humanité. Ainsi, le calcul qui régit les mouvements du soleil et de la lune fait donc partie de ces bienfaits. Allah a enseigné à l’être humain ce qu’il ne savait pas et lui a permis de découvrir les lois qui organisent l’univers : « Il a enseigné à l’être humain ce que ce dernier ne savait pas » (Coran, sourate 96, verset 5).



Dès lors, interdire aux musulmans l’utilisation des calculs astronomiques liés à la lune reviendrait à les priver d’un bienfait divin. Les calculs permettent en effet de connaître avec précision les mouvements des astres et d’organiser le calendrier lunaire de manière fiable.