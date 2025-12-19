Ramadan 2026 : la détermination de son premier jour
Suivant le calendrier hégirien, le mois du Ramadan, qui est béni sans pour autant faire partie des mois sacrés, est précédé du mois de Chaabane. Traditionnellement, le début du Ramadan est déterminé par l'apparition du croissant lunaire le 29e jour au soir de Chaabane. Il est toutefois possible que des conditions météorologiques empêchent l’apparition du croissant lunaire.
Dans ce cas, le Prophète recommande de compléter le mois de sorte à ce qu'il compte 30 jours : « Jeûnez dès que vous voyez le croissant et rompez le jeûne dès que vous le revoyez. Mais s'il se cache à vos regards, que Chaabane soit de 30 jours. » Le jour qui suit est considéré de facto comme le premier jour du Ramadan.
Les connaissances en astronomie ont considérablement évolué depuis l’avènement de l’islam. La Lune ayant été beaucoup étudiée, son orbite est connue et sa vitesse de rotation autour de la Terre et autour d’elle-même sont suffisamment maîtrisées.
Les astronomes sont aujourd'hui à même de calculer, à la seconde près, le moment, la durée de l’apparition de la Lune dans le ciel de chaque pays tout au long de l’année. Des calculs sont déjà effectués et ces données sont enregistrées à l’avance et mis à la disposition du public. Il est donc scientifiquement possible de savoir le début de chaque mois lunaire, quel que soit l’état du ciel, pour les prochaines années.
Dans ce cas, le Prophète recommande de compléter le mois de sorte à ce qu'il compte 30 jours : « Jeûnez dès que vous voyez le croissant et rompez le jeûne dès que vous le revoyez. Mais s'il se cache à vos regards, que Chaabane soit de 30 jours. » Le jour qui suit est considéré de facto comme le premier jour du Ramadan.
Les connaissances en astronomie ont considérablement évolué depuis l’avènement de l’islam. La Lune ayant été beaucoup étudiée, son orbite est connue et sa vitesse de rotation autour de la Terre et autour d’elle-même sont suffisamment maîtrisées.
Les astronomes sont aujourd'hui à même de calculer, à la seconde près, le moment, la durée de l’apparition de la Lune dans le ciel de chaque pays tout au long de l’année. Des calculs sont déjà effectués et ces données sont enregistrées à l’avance et mis à la disposition du public. Il est donc scientifiquement possible de savoir le début de chaque mois lunaire, quel que soit l’état du ciel, pour les prochaines années.
Ramadan 2026 : les dates selon les calculs
Le calendrier musulman unifié fondé sur les calculs annonce cette année un mois de jeûne étalé sur 29 jours avec :
• le début du mois de Ramadan 1447 fixé au jeudi 19 février 2026
• la fin du mois de Ramadan 1447 fixée au jeudi 19 mars 2026
La fête de l'Aïd al-Fitr, correspondant au premier jour du Chawwal, est alors prévue pour le vendredi 20 mars 2026.
Si le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a effectivement annoncé, dès la fin du mois de novembre, la date de la fête pour le 20 mars, l'instance a en revanche indiqué que le début du Ramadan sera le mercredi 18 février. Cette non-concordance des dates entre des partisans du calendrier musulman unifié fondé sur les calculs est inhabituelle puisque l'annonce du CTMF n'est pas semblable à celle faite notamment par les instances turques ; un point sur lequel la rédaction aura l'occasion de revenir très prochainement.
En parallèle, des divergences sur les dates peuvent aussi apparaître avec les partisans de l'observation visuelle du croissant lunaire, qui attendront l’observation du croissant lunaire à la fin du mois de Chaabane pour déterminer le début du jeûne, puis l’observation du croissant à la fin du mois du Ramadan pour fixer le jour de l’Aïd al-Fitr.
• le début du mois de Ramadan 1447 fixé au jeudi 19 février 2026
• la fin du mois de Ramadan 1447 fixée au jeudi 19 mars 2026
La fête de l'Aïd al-Fitr, correspondant au premier jour du Chawwal, est alors prévue pour le vendredi 20 mars 2026.
Si le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a effectivement annoncé, dès la fin du mois de novembre, la date de la fête pour le 20 mars, l'instance a en revanche indiqué que le début du Ramadan sera le mercredi 18 février. Cette non-concordance des dates entre des partisans du calendrier musulman unifié fondé sur les calculs est inhabituelle puisque l'annonce du CTMF n'est pas semblable à celle faite notamment par les instances turques ; un point sur lequel la rédaction aura l'occasion de revenir très prochainement.
En parallèle, des divergences sur les dates peuvent aussi apparaître avec les partisans de l'observation visuelle du croissant lunaire, qui attendront l’observation du croissant lunaire à la fin du mois de Chaabane pour déterminer le début du jeûne, puis l’observation du croissant à la fin du mois du Ramadan pour fixer le jour de l’Aïd al-Fitr.
Saphirnews n’est aux mains d’aucun Etat, d’aucun groupe industriel ni d’aucune organisation politique ou religieuse. Pour maintenir cette rare liberté, cette indépendance et aussi l’accès à nos informations par le plus grand nombre, votre générosité responsable est nécessaire ! Soutenez Saphirnews et déduisez au passage vos dons de vos impôts !
Lire aussi :
Pourquoi le Carême n’est pas le Ramadan des musulmans : ce qu’il faut savoir sur cette célébration chrétienne
Annonciation et Nuit du Destin : chrétiens et musulmans ensemble sous l’égide du Verbe divin
Ramadan 2025 : la zakat al-fitr et la fidya face à la réévaluation, combien les musulmans de France doivent donner ?
Le Ramadan, le mois sacré des musulmans ? Une erreur, des explications
Aux portes du Ramadan, les bienfaits du mois sacré de Chaabane (vidéo)
Dix conseils pratiques pour un mois de jeûne du Ramadan réussi
Début et fin du mois du Ramadan : vers un inévitable calendrier unificateur ?
Pourquoi le Carême n’est pas le Ramadan des musulmans : ce qu’il faut savoir sur cette célébration chrétienne
Annonciation et Nuit du Destin : chrétiens et musulmans ensemble sous l’égide du Verbe divin
Ramadan 2025 : la zakat al-fitr et la fidya face à la réévaluation, combien les musulmans de France doivent donner ?
Le Ramadan, le mois sacré des musulmans ? Une erreur, des explications
Aux portes du Ramadan, les bienfaits du mois sacré de Chaabane (vidéo)
Dix conseils pratiques pour un mois de jeûne du Ramadan réussi
Début et fin du mois du Ramadan : vers un inévitable calendrier unificateur ?