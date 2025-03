« adhésion »

« Voici la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait selon ta parole »

« fidèles dans le peu »

« Je me réfugie auprès du Tout-Miséricordieux contre toi, si tu crains Dieu »

« désigner l’enfant »

« d’orienter vers Lui »

fa-ashârat ilayhi

« Certes Nous l’avons révélé au cours de la Nuit de la Détermination. Et qui te fera connaître la nature de la Nuit de la Détermination ? La Nuit de la Détermination est préférable à mille mois. Les anges et l’Esprit descendent avec la permission de leur Seigneur afin de tout régir. Elle est Paix jusqu’au lever de l’aube. »

Chrétiens et musulmans sont appelés à participer en personne, et à plusieurs niveaux, au récit toujours vivant et actuel de l'Annonciation à Marie et de la Nuit de la révélation à Muhammad, jusqu'à réaliser uneparfaite et sans réserve, à l'image de celle du Prophète dont la transparence était telle que son caractère ne faisait plus qu'un avec le Coran, ou de celle de Marie qui répond finalement à l'ange :(Luc, 1 : 38). Des mots expriment la fidélité parfaite de l'âme à Dieu, la confiance totale en Son appel.Pour les musulmans, le premier niveau d'adhésion se réalise à travers la récitation du Coran, qui fait de nous les instruments de la volonté de Dieu, Ses porte-parole, les témoins du miracle de la Révélation qui ne cesse de se renouveler ; chacun de nous, simplement en ayant foi en ce miracle et en étant, dans la pratique rituelle, peut devenir le support d'une communication surnaturelle entre le Ciel et la Terre.Les propos prononcés par Marie devant l'ange porteur de la parole divine,(Coran, 19 : 18), manifestation de pureté et de crainte de Dieu, rappellent la formule que le musulman est tenu de réciter avant de lire le Coran, pour se prémunir contre les suggestions diaboliques et les dangers immenses auxquels l'âme s'expose si elle tente de s'approcher du Sacré sans crainte et sans intention droite.Le niveau d'adhésion supérieur consiste à tendre de tout son être à participer encore plus profondément et plus activement à cette Narration sacrée, en s'efforçant d'en pénétrer avec le cœur les sens cachés, pour trouver et vivre la dynamique de l'Esprit dans la lettre même. Ce cheminement d'intériorisation correspond à un processus de dévoilement progressif qui exige un détachement de l'égo, un jeûne de nos facultés, à l'image même de Marie qui, à la suite de la naissance de son fils, offre au Tout-Miséricordieux un jeûne lui imposant de faire silence et de ne dire mot à personne. Et lorsque, revenue parmi les siens, elle doit subir les offenses d'un peuple ignorant et incrédule, elle se contente de, ou même plus littéralement encore), en laissant parler le Verbe de Dieu,Le Prophète Muhammad dut lui aussi endurer avec une sainte patience les offenses et les persécutions d'une partie de son peuple, sans jamais faillir à sa mission de transmetteur fidèle du Message et à sa vocation de serviteur du Seigneur des mondes. i[ « Ô toi qui te couvres (de tes habits), dresse-toi et mets [les hommes] en garde ! Magnifie ton Seigneur ! Purifie tes habits ! Evite la souillure ! Ne donne pas dans l'espoir de recevoir davantage ! Fais montre de patience pour l'amour de ton Seigneur ! »]i (Coran, 74 : 1-7)L'Annonciation et la Nuit de la révélation sont des événements miraculeux, des moments d'irruption du Sacré qui viennent rompre le cours du temps, une rencontre avec l'Eternité de l'Esprit dans le présent. La Vierge Marie et le Prophète Muhammad sont, en ce sens, des modèles universels de pureté, de service et de sainteté qui transcendent les différences entre christianisme et islam mais aussi les distinctions entre masculin-féminin. En servant la manifestation et la transmission du Verbe divin en ce monde, ils ont ouvert des voies pour cheminer et vivre selon la règle de l'Esprit, sortir des ténèbres vers la lumière, et trouver la Paix divine éternelle.(Coran, 97 : 1-5)Puissent les modèles de Marie et de Muhammad continuer à soutenir et à inspirer la vocation spirituelle des croyants de chacune de ces communautés, et même au-delà ! Bonne fin de Ramadan et de Carême !