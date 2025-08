Sur le vif Face à l'Algérie, Emmanuel Macron appelle à la fermeté du gouvernement Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Mercredi 6 Août 2025





« formellement » l’accord de 2013 avec Alger s'agissant des exemptions de visa sur les passeports officiels et diplomatiques en invoquant « le non-respect par l’Algérie de ses obligations » en matière migratoire et « la cessation de la coopération des 18 consulats algériens présents sur notre sol avec les services de l’État » . Il invoque aussi



La France doit agir « avec plus de fermeté et de détermination » vis-à-vis de l’Algérie, a indiqué le président dans une lettre à son Premier ministre, François Bayrou relayée par Le Figaro . « Les autorités algériennes ont fait le choix délibéré de ne pas répondre à nos appels répétés au cours des derniers mois à travailler ensemble dans l’intérêt de nos deux nations. Il aurait pu en être autrement. Désormais, nous n’avons pas d’autre choix que d’adopter une approche de plus grande fermeté » , fait-il part.



Emmanuel Macron propose également au gouvernement d’user « immédiatement » d’une disposition de la loi immigration de 2024, le « levier visa-réadmission (LVR) » qui « permet de refuser les visas de court séjour aux détenteurs de passeports de service et diplomatiques, tout comme les visas de long séjour à tous types de demandeurs ». Il souhaite aussi que, « face à la délinquance des individus algériens en situation irrégulière, le ministre de l’Intérieur et ses services agissent sans repos et sans répit » .



Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait annoncé le 14 mai « le renvoi en Algérie de tous les agents titulaires de passeports diplomatiques qui n’auraient pas actuellement de visa » . La France réagissait alors à une décision « injustifiée et injustifiable » d’Alger d’expulser des fonctionnaires français. Pour Emmanuel Macron, « la réponse des autorités algériennes à nos exigences en matière de coopération migratoire et consulaire déterminera la suite de nos démarches » .



