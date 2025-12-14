Connectez-vous S'inscrire
Isère : une mosquée de Grenoble touchée par un incendie criminel

Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Lundi 15 Décembre 2025

           


Un incendie s’est déclenché dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 décembre dans une mosquée de Grenoble, en Isère. Selon des sources policières, la piste s’oriente vers un incendie d'origine criminelle.

Le feu, qui a démarré dans un placard à chaussures situé dans les parties communes de l’édifice religieux, a été rapidement éteint par un résident. Une personne qui squattait les lieux a été incommodée par les fumées et transporté à l’hôpital sans que ses jours ne soient en danger. Une enquête a été ouverte et confiée à la police judiciaire pour faire la lumière sur cette nouvelle affaire.

