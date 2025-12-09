L'antisémitisme pour draguer « le vote musulman »? L'Arcom saisi pour les propos de Nathalie Saint-Cricq

Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, a annoncé, dimanche 7 décembre, avoir saisi l'Arcom, l’autorité de régulation de l’audiovisuel, après « des déclarations qui sont extrêmement graves » de Nathalie Saint-Cricq tenus mercredi 3 décembre sur France Info.



L'éditorialiste politique faisait alors face à Alexis Corbière, député l’Après, parti fondé par d’anciens membres de LFI. Interrogé sur les accusations d’antisémitisme pesant autour de son ancienne famille politique, l’élu de Seine-Saint-Denis a répondu que « l’antisémitisme est chose sérieuse, il existe dans le pays » . Ce à quoi Nathalie Saint-Cricq affirme : « La quête du vote musulman aussi. »



« Pourquoi quand je parle d’antisémitisme vous faites un lien avec la quête du vote musulman ? Quel est le rapport ? » , lui a rétorqué Alexis Corbière, trouvant le lien qu'elle a fait entre vote musulman et antisémitisme « intolérable » . « Les musulmans n’ont pas besoin qu’on leur tienne des propos antisémites pour qu’ils votent pour quelqu’un. Je ne vois pas d’où vient cette idée que pour avoir les musulmans avec soi, il faudrait être antisémite » , a-t-il ajouté. La réponse de l'éditorialiste est aussi laconique que grave : « Ça peut aider. »



« Pour Nathalie Saint-Cricq, pour conquérir "le vote musulman" (expression qui n’a aucun sens quand on se dit républicain), il faudrait être antisémite. Cet amalgame islamophobe n’a rien à faire à la télévision » , a réagi Manuel Bompard, le coordinateur national de LFI, qui a aussi annoncé lundi 8 décembre avoir aussi saisi le gendarme de l'audiovisuel.



« De tels propos constituent une essentialisation profondément problématique, assimilant des millions de citoyens français à un groupe dont les choix électoraux seraient déterminés par une complaisance supposée envers l’antisémitisme » , écrit le parti dans son courrier de saisine de l’Arcom, consulté par l’AFP. « Un tel amalgame est infondé, dangereux et incompatible avec les valeurs républicaines comme avec les obligations du service public audiovisuel. »