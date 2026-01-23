Points de vue La magie du don : quand la générosité illumine le monde Rédigé par Youssouf Omarjee | Vendredi 23 Janvier 2026





Il est des forces invisibles qui tissent les liens entre les êtres, qui élèvent les cœurs et qui transforment les destins. Parmi elles, la générosité brille comme une étoile polaire, guidant l’humanité vers des rivages plus doux, plus humains. Que serait notre société sans cette philanthropie qui, telle une source intarissable, abreuve les âmes assoiffées d’espoir et de dignité ? Sans ces mains tendues, ces sourires offerts, ces gestes qui, dans leur simplicité, portent en eux la promesse d’un monde meilleur ?



Poursuivre un idéal, c’est d’abord oser passer des mots aux actes, des bonnes intentions aux actions concrètes. C’est comprendre que chaque geste, aussi modeste soit-il, est une graine plantée dans le jardin des bonnes initiatives. Nous voyons la souffrance, cette ombre qui s’étire sur le visage de ceux que la vie a malmenés. Nous ne pouvons peut-être pas l’effacer d’un coup, mais nous pouvons, par notre engagement, y apporter un peu de lumière. Nous voyons la misère, cette prison invisible que l’absence d’éducation et d’opportunités érige autour de tant d’êtres. Pourtant, en soutenant ceux qui luttent pour briser ces chaînes, nous participons à rendre aux hommes et aux femmes ce qu’il y a de plus précieux : leur dignité.

Semer les graines de la bienveillance pour bâtir une société plus vertueuse



Notre générosité ne doit pas seulement soutenir ceux qui luttent pour survivre ; elle doit aussi inspirer les générations futures. Elle doit leur montrer que la vertu n’est pas une utopie, mais une voie que chacun peut emprunter. En semant aujourd’hui les graines de la bienveillance, nous préparons un lendemain où la justice, l’harmonie et le respect mutuel seront les piliers d’une société plus vertueuse. Un monde où chacun trouvera sa place, où chacun se sentira fier de sa condition, et où le vivre-ensemble dessinera, saison après saison, l’arc-en-ciel de la solidarité.



Car au fond, la générosité n’est pas un sacrifice, mais une célébration : celle de notre humanité commune. Elle nous rappelle que nous sommes tous liés, que le bonheur de l’un est lié à celui de l’autre, et que c’est ensemble, main dans la main, que nous construirons ce monde plus doux, plus juste, plus beau.



Alors, osons donner, osons partager, osons croire en cette alchimie du cœur qui transforme les vies. Car c’est dans l’acte de donner que nous recevons le plus précieux des trésors : le sentiment d’appartenir à quelque chose de plus grand que nous, à cette grande famille humaine où chacun a sa place, où chacun compte. Et c’est ainsi, pas à pas, que nous ferons fleurir l’espoir, pour aujourd’hui et pour demain.



*****

Youssouf Omarjee est membre fondateur du collectif Musulmans engagés pour le respect et la concorde par l'inclusion dans l'île de La Réunion (Merci 974).



