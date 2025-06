Points de vue Ce que recouvre en islam le mot « rizq » au champ lexical très vaste Rédigé par Housman Omarjee | Mardi 17 Juin 2025





rizq . Ainsi, il serait judicieux de voir ce que signifie ce mot. Généralement, dans le langage courant, nous avons l’habitude de le traduire par subsistance. Mais, à mon humble avis, cette traduction est un peu réductrice, étant donné que le rizq englobe tout ce dont nous bénéficions et allons bénéficier de la part du Pourvoyeur réel et absolu, aussi bien dans ce monde que dans l’au-delà. C’est la raison pour laquelle l’imam Al-Qurtubi écrit : « Le rizq, c’est le don. » (Tafsir-oul Qourtoubi – Volume 1, page 178)



Ainsi, le mot rizq peut être employé pour désigner nos biens, nos vêtements, notre nourriture, les animaux que nous possédons, mais également notre épouse, nos enfants, l’amour d’Allah et de Son Prophète… D’ailleurs, en étudiant les exégèses de plusieurs versets du Livre sacré, nous pouvons noter que le mot rizq a été employé par Dieu pour désigner plusieurs choses, comme :



● La prophétie, la guidée ou encore la science : Une fois, en s’adressant aux gens de son peuple, le Prophète Chouaïb déclara : « Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s’Il m’attribue de Sa part une excellente donation (rizq)… » (Sourate 11, verset 88). Selon un avis, dans ce verset, la donation ou encore le rizq pourrait désigner la guidée, la bonne inspiration ( tawfiq ), la science et la connaissance ( Tafsir-oul Qourtoubi - Volume 9, page 76). L’imam Ibn Kathir est d’avis également qu’ici le rizq pourrait désigner la prophétie. (Tafsir Ibn Kathir - Volume 3, page 566).



● Les récompenses (sawab) : Dans un verset du Coran, Allah déclare dans Son Livre : « Quiconque fait une mauvaise action ne sera rétribué que par son pareil ; et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout en étant croyant, alors ceux-là entreront au Paradis pour y recevoir leur subsistance (rizq) sans compter. » (Sourate 40, verset 40). Ibn Kathir écrit en commentaire (Volume 4, page 95) de ce verset : « La rétribution ne sera pas mesurable, mais Allah le récompensera énormément, sans rien diminuer. »



● Le Paradis : Il est dit dans un verset : « Le rizq de ton Seigneur est meilleur et plus durable. » (Sourate 20 / verset 131). Selon l’imam Al-Bagrawi (Volume 5, page 304) : « Le rizq dans l’au-delà veut dire le Paradis. » De même, dans un autre verset, en parlant des épouses du Prophète, Allah dit : « Et celle d’entre vous qui est entièrement soumise à Allah et Son messager et qui fait le bien, Nous lui accorderons deux fois sa récompense, et Nous avons préparé pour elle une généreuse attribution (rizq). » (Sourate 33, verset 31) Selon les commentateurs - à l’instar de Qatada - le segment « Nous avons préparé pour elle une généreuse attribution » désigne le Paradis ( Tafsir-oul Tabari - Volume 20, page 256).



● La pluie : Dieu déclare dans Sa Parole : « Et dans l’alternance de la nuit et du jour, et dans ce qu’Allah a fait descendre du ciel comme subsistance (rizq) par laquelle Il redonne la vie à la terre morte, et dans la distribution des vents, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. » (Sourate 45, verset 5). Selon Ibn ‘Achour, ici dans ce verset, le mot rizq désigne la pluie, étant donné que la subsistance est sujette à celle-ci, si bien sûr Allah le veut (At-Tahwil wa-Tanwil- Volume 26, page 327).



Aussi, Dieu dit dans un autre verset : « Et il y a dans le ciel votre subsistance (rizq) et ce qui vous a été promis. » (Sourate 51, verset 22) Selon de nombreux exégètes dont Ibn ‘Abbas et Moujahid, le mot rizq veut dire la pluie (Ibn Kathir - Volume 4, page 276).



● Les fruits : En racontant le récit de Maryam, Allah dit : « Son Seigneur l’agréa (à propos de Marie) alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance. Et Il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entra auprès d’elle dans le Sanctuaire, il trouva près d’elle de la nourriture (rizq)… » (Sourate 3, verset 37). Selon de nombreux exégètes, Zacharie trouvait auprès de Maryam les fruits d’été en hiver, et les fruits d’hiver en été (Ibn Kathir - Volume 1, page 445).



● Les plantes et les arbres : Dans un verset, Allah affirme : « Et ils adorent, en dehors d’Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune attribution (rizq) des cieux et de la terre et qui n’est capable de rien. » (Sourate 16, verset 73). Selon un commentaire d’Ibn Kathir, le segment « ce qui ne peut leur accorder aucune attribution des cieux et de la terre » signifie que les idoles qu’ils adorent ne peuvent ni faire pleuvoir, ni faire pousser aucune plante et aucun arbre (Ibn Kathir - Volume 3, page 720).



● La nourriture : En s’adressant au Prophète Muhammad, Dieu dit : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures (rizq) ? » (Sourate 7, verset 32). Selon certains commentateurs, le segment « ainsi que les bonnes nourritures » se réfère ici à la viande, étant donné qu’avant l’avènement de l’islam, les Arabes ne la consommaient pas lorsqu’ils se trouvaient en état de sacralisation ( ihram ) ( Tafsir-ut-Tabari – Volume 12, page 396)



● Les biens, la richesse ou encore la position sociale de l’individu : En effet, Allah déclare dans Son Livre glorieux : « Allah a favorisé les uns d’entre vous par rapport aux autres dans (la répartition) de Ses dons (rizq). » (Sourate 16, verset 71). ‘Allama Suyuti dit : « (Cela veut dire que) certains d’entre vous sont riches, d’autres pauvres ; certains sont des maîtres, d’autres des esclaves… » ( Tafsir Djalalaine , page 222).



● Les vêtements : À ce propos, Allah affirme dans Sa Parole : « Que dites-vous de ce qu’Allah a fait descendre pour vous comme subsistance (rizq) et dont vous avez alors fait des choses licites et des choses interdites ? » (Sourate 10 / verset 59). Selon Ibn ‘Abbas, à l’époque préislamique, les gens considéraient illicites les choses dont Dieu a rendues licite comme les vêtements… C’est la raison pour laquelle Allah révéla ce verset ainsi que le verset suivant : « Qui a interdit la parure d’Allah, qu’Il a produite pour Ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures (rizq) ? » (Sourate 7, verset 32). ( Tafsir-ut Tabari - volume 15 / page 112).



À partir des exégèses de certains versets cités ci-dessus, nous pouvons donc en déduire que le champ lexical du mot rizq est très vaste. À nous de garder cela à l’esprit et ne pas restreindre ce mot seulement à certains éléments.



Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



