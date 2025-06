Islamophobie : un exemplaire du Coran brûlé devant une mosquée de Villeurbanne

« Ce geste ignoble s'inscrit dans une série d'agressions haineuses qui témoignent d'un climat préoccupant et de plus en plus hostile envers les citoyens de confession musulmane en France »

« une profanation odieuse, qui constitue une atteinte grave à la dignité des fidèles et aux principes fondamentaux de notre République, au premier rang desquels figure la liberté de culte »

« Il est plus que jamais de la responsabilité collective - des institutions, des élus et de chaque citoyen de faire front contre toutes les formes de haine, de stigmatisation et de violence visant les lieux de culte et les croyants, quelles que soient leurs convictions. »

« dégradation ou détérioration par un moyen dangereux pour les personnes, commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion »

La mosquée Errahma de Villeurbanne, dans le Rhône, a été la cible d'un acte islamophobe dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 juin.Aux alentours de 3h45 du matin, une vingtaine de minutes avant l'appel à la première prière, un individu à visage découvert s'est introduit dans la salle de prière. Il s'est emparé d'un exemplaire du Coran, l'a incendié, puis l'a déposé à l'extérieur de l'édifice avant de prendre la fuite, a fait savoir, mardi 3 juin, le Conseil des mosquées du Rhône (CMR)., a déploré le CMR, en citant l'assassinat d'Aboubakar Cissé dans le Gard et le meurtre de Hichem Miraoui dans le Var.Le CMR condamneUne plainte a été déposée, et une enquête ouverte pourLire aussi :