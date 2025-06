Sur le vif Villeurbanne : une solidarité interreligieuse manifeste après la destruction d’un Coran dans une mosquée (vidéo) Rédigé par Lina Farelli (avec AFP) | Jeudi 12 Juin 2025









A l’initiative des représentants des cultes catholiques, juifs et musulmans villeurbannais, cette marche, au cours de laquelle les manifestants ont réaffirmé « leur attachement aux valeurs de la République, Liberté, Egalité, Fraternité » , était l’occasion d’un appel au « sursaut républicain » contre le racisme sous toutes ses formes, selon la municipalité. Les marcheurs, qui ont fait valoir un message de paix, d'unité et de respect mutuel, se sont donné rendez-vous devant l’église Sainte-Madeleine, avant de passer devant la synagogue Keren Or puis devant la mosquée Errahma. Le parcours a pris fin sur le parvis de l’hôtel de ville où était présent le maire (PS) Cédric Van Styvendael.



« Nous avons besoin de dire que ça suffit, stop à la haine, stop à la violence » , a indiqué Daniela Touati, rabbine de la synagogue libérale, sur le parvis. Pour Olivier de Gersigny, curé de la paroisse Sainte-Madeleine, « nous voulons rendre visible ce qui est positif, nous voulons faire vivre l'entente interreligieuse. Cela était nécessaire après les moments douloureux vécus par la communauté musulmane ».



