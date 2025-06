Le corps de Hichem Miraoui rapatrié en Tunisie, la fin de l'impunité contre le racisme en France exigée

« Ce crime, comme les précédents, sont le résultat direct et tragique de la banalisation des discours de haine. Des partis d’extrême droite, relayés par toutes sortes de figures politiques et des médias nauséabonds alimentent sans relâche un climat de stigmatisation. Des propos racistes, xénophobes, négrophobes et islamophobes sont relayés et normalisés, jusqu’à devenir un bruit de fond quotidien. Et quand la parole haineuse devient la norme, elle prépare le passage à l’acte »

« la fin de l’impunité des discours racistes, xénophobes et islamophobes dans l’espace public »

« une réelle mobilisation des institutions contre les discriminations systémiques ».

« toute parole de haine raciste porte en elle la promesse d’un crime », « il faut résolument prendre la mesure des moments que nous vivons. Après une spectaculaire libération des paroles de stigmatisation à l’endroit des étrangers, des enfants d’immigrés et des musulmans, la France vit ces derniers mois le retour des crimes racistes »

« C’est en étant animés par les principes d’égalité et de fraternité, en nous mettant en mouvement et en retrouvant le goût des mobilisations collectives que nous stopperons le souffle de la haine. Et ceci au profit du souffle d’humanisme qui doit redevenir la boussole de la République française et de notre société »

L’émotion était palpable à Kairouan, ville natale de Hichem Miraoui, victime d’un assassinat raciste à Puget-sur-Argens, dans le Var. Rapatrié en Tunisie, son corps a été inhumé mercredi 11 juin en présence de sa famille dévastée, au premier rang duquel se trouvait sa mère âgée de 75 ans (vidéo plus bas). Elle, qui ne l'avait pas vu depuis son départ vers l'Europe, était avec lui au téléphone au moment du drame, lorsque son voisin, Christophe Belgembe, a décidé de lui ôter lâchement sa vie par balles le 31 mai.Deux marches blanches en hommage au coiffeur tunisien ont réuni, quelques jours plus tôt, environ 2 000 personnes à Puget-sur-Argens et à Marseille. Plusieurs associations et organisations issues de l’immigration et des quartiers ont appelé à un rassemblement unitaire, jeudi 12 juin à 18h, à Paris, place de la République, afin de dénoncer le racisme., ont fait savoir les organisateurs, qui exigent notammentetUne centaine de personnalités ont également exhorté, dans une tribune parue mercredi 11 juin dans Le Nouvel Obs, les responsables politiques à cesser de courir après l’extrême droite. Parce que, ont-ils conclu.