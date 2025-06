Points de vue Le partage intempestif sur les réseaux sociaux : un réflexe à repenser, la prudence au centre Rédigé par Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) | Vendredi 20 Juin 2025





À l’ère du numérique, les réseaux sociaux sont devenus une extension de notre vie quotidienne. Que ce soit pour partager un moment joyeux, exprimer une opinion ou relayer une information, ces plateformes offrent une visibilité instantanée à nos pensées et actions.



Cependant, cette facilité de partage comporte des risques, notamment celui de partager de manière intempestive. Mais qu’entend-on par « partage intempestif », et pourquoi est-il essentiel d’en prendre conscience ?

Les risques du partage intempestif Le partage intempestif désigne l’action de publier ou de relayer du contenu sur les réseaux sociaux sans réfléchir aux conséquences potentielles. Cela peut inclure des informations personnelles, des photos, des vidéos, ou même des nouvelles non vérifiées.



Souvent impulsif, ce type de partage est motivé par des émotions comme la colère, l’étonnement ou l’excitation. Les algorithmes des plateformes, conçus pour maximiser l’engagement, favorisent également les contenus sensationnalistes, incitant les utilisateurs à réagir rapidement, sans réflexion préalable. Ce comportement n'est pas sans risques, en voici six.



1. L'atteinte à la vie privée. Publier des informations personnelles (comme des photos de famille, des localisations en temps réel, ou des détails financiers) peut exposer à des risques de vol d’identité, de harcèlement, ou même de cambriolage. Une fois en ligne, ces données sont difficiles à effacer complètement.



2. La propagation de fausses informations. Relayer une information sans vérifier sa source peut contribuer à la diffusion de fake news. Ces fausses informations peuvent avoir des conséquences graves, allant de la désinformation à la panique collective.



3. L'impact sur la réputation. Un post impulsif ou inapproprié peut nuire à votre image personnelle ou professionnelle. Les employeurs, les amis, ou même des inconnus peuvent juger vos actions en ligne, parfois de manière définitive.



4. Des conséquences émotionnelles. Le partage intempestif peut aussi entraîner des regrets. Une fois le contenu publié, il est difficile de revenir en arrière, ce qui peut générer du stress ou de l’embarras.



5. La surcharge d’information. Les partages excessifs rendent difficile la distinction entre les informations importantes et les distractions. Cela contribue au phénomène de surcharge

cognitive.



6. La polarisation des opinions. Les contenus partagés sans discernement peuvent alimenter des discours haineux ou renforcer les divisions idéologiques.

Comment partager de manière responsable ? Prenez du recul avant de publier. Avant de cliquer sur « Publier », posez-vous les questions suivantes : Cette information est-elle utile ou nécessaire ? Pourrais-je regretter ce partage plus tard ? Ai-je vérifié la source de cette information ?



Protégez votre vie privée. Limitez les informations personnelles que vous partagez. Utilisez les paramètres de confidentialité pour contrôler qui peut voir vos publications.



Vérifiez vos sources. Avant de partager une nouvelle, assurez-vous qu’elle provient d’une source fiable. Si vous avez un doute, abstenez-vous.



Éduquez votre entourage. Parlez à vos proches des risques du partage intempestif. Encouragez-les à adopter des pratiques responsables en ligne.

La prudence est mère est sûreté « Il suffit à une personne de mentir que de transmettre tout ce qu’elle entend. » (Hadith rapporté par Muslim) Ce rappel met en garde contre le danger de propager des informations sans vérification, car cela peut causer des injustices, des malentendus ou des divisions.



De plus, le Coran exhorte les croyants à vérifier les nouvelles avant de les diffuser : « Ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » (Sourate Al-Hujurat, verset 6)



Ainsi, l’islam insiste sur la responsabilité individuelle dans le partage d’informations, appelant à la réflexion et à la vérification pour éviter tout tort ou désordre au sein de la communauté.



Les réseaux sociaux sont un outil puissant, mais ils exigent une utilisation réfléchie. Le partage intempestif peut sembler anodin, mais ses conséquences peuvent être durables et dommageables. En adoptant une approche plus consciente et responsable, nous pouvons tous contribuer à un environnement numérique plus sûr et plus respectueux.



La prochaine fois que vous serez tenté de partager quelque chose, prenez une seconde pour réfléchir : ce partage en vaut-il vraiment la peine ?



