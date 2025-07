L’islam en procès : une dérive intellectuelle au service du pouvoir

« cinquième colonne »

« entre le port de l'abaya à l'école et les exactions que nous avons observées, il y a un continuum. (…) Ça ne veut pas dire que toutes celles qui portent une abaya vont passer à l'acte, et vice-versa, mais il y a une continuité intellectuelle et mentale dans cette affaire »

Depuis des décennies, il y a pourtant pléthore de financements de projets de recherches, de thèses soutenues et d’ouvrages publiés qui ont permis d’étoffer la connaissance de l’islam. Une grande partie de ces productions sont disponibles sur le net ou via des ouvrages, y compris à destination du grand public.De même, les politiques impulsent eux-mêmes des recherches ; c’est le cas du Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur qui, depuis 2015, a, au bas mot, lancé plusieurs dizaines d’appels à projets de recherche auxquels ont répondu des laboratoires de sciences humaines divers et variés. Pourtant, la préoccupation sécuritaire domine de façon indécente les débats publics, alimentant toutes sortes de fantasmes sur la supposéemusulmane.Aussi, depuis plusieurs années, une inquiétante porosité s’est installée entre certains cercles de recherche sur l’islam et les sphères du pouvoir politique. Là où l’on attendrait une certaine rigueur scientifique et un recul critique, on voit se développer une production intellectuelle construite pour nourrir des récits sécuritaires et justifier des politiques de suspicion généralisée à l’égard des musulmans. Gilles Kepel, chercheur on ne peut plus présent sur les plateaux des grands médias, est passé maitre en la matière. À titre d’exemple, en 2012, il publiait successivement deux ouvrages. Le premier,, présentait le compte-rendu solidement argumenté d’une recherche conduite par plusieurs chercheur·e·s sous sa direction, avec un regard critique sur six grands thèmes qui traversent la vie des grands ensembles urbains : la rénovation urbaine, l’éducation, l’emploi, la sécurité, la politique et la religion. La même année, le chercheur se sentait toutefois obligé de publier un deuxième livre, intituléqui, se prévalant d’être issu de la même recherche, proposait cette fois, une plongée dans lesde l’islam en Seine-Saint-Denis. Ce second ouvrage, par son caractère beaucoup plus polémique et à charge, éclipsera rapidement le premier, pour son caractère excessivement alarmiste.Depuis cette date, Gilles Kepel a poursuivi cette veine alarmiste, trouvant un écho croissant dans une partie de la classe politique radicalisée, notamment de ministres qui reprennent in extenso leur discours accusatoire et stigmatisant de plein fouet les musulmans. Le personnage a accédé à la notoriété publique grâce à une série d’ouvrages construits selon un modèle bien éprouvé ; ses essais empruntent à la fois au registre du récit de vie et du roman, avec un narratif construit sur la base d’une intrigue anxiogène qui doit constamment tenir le lecteur sous tension. Car c’est bien ainsi qu’il faut lire ses livres : ce sont de belles trames romanesques dans lesquellesest dépeint, au gré du moment, à son apogée, puis à son déclin, puis sous la forme du Phenix qui renaît de ses cendres et, enfin, sous les traits de l’Hydre de Lerne à l’haleine terrible, capable d’insuffler dans tout l’Argolide hexagonal le venin jihadiste pour contaminer l’ensemble des citoyens.Selon l’essayiste, l’ère des personnages charismatiques est maintenant révolue : désormais, la menace se déploie sous les traits d’musulmans qui, via les réseaux sociaux par exemple, désignent des cibles à la vindicte des justiciers de l’ombre. Et, à l’image du docteur Jonathan Crane, cet horrible Épouvantail armé de son gaz terrifiant (!), ils auraient la capacité de terroriser nombre de musulman·e·s pour les pousser à l’acte meurtrier. Il faut avouer que, sur ce plan, leset autres Marvel sont des sources d’inspiration intarissables. On ne peut donc s’étonner des dernières sorties médiatiques kepéliennes, sorte d’apothéose de sa théorie des; en 2023, il n’hésitait pas, en effet, à affirmer que,. Des adolescentes musulmanes sont ainsi très tranquillement transformées en soldates d’une curieuse armée de l’ombre dirigée par de puissants fréro-islamo-salafistes en phase avancée de propagation au sein de la nation.