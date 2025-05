Les Français musulmans sous le joug de la mentalité préfasciste

On ne peut douter du fait que le rapport initial rendu par les deux rapporteurs devait être suffisamment dense et nuancé. En revanche, le document disponible assène un ensemble d’affirmations, non sourcées ni étayées par des éléments contextuels, donnant l’impression que les Frères musulmans seraient en passe de faire basculer la société française dans un écosystème gouverné par la charia. Rien de moins… mais allons droit au but et intéressons-nous au noyau du réacteur nucléaire frériste.



Venus en France, pour certains, au cours des années 1970 et structurés en fédération associative en 1983, une organisation affiliée aux Frères musulmans égyptiens aurait recruté des membres et développé, de manière planifiée, coordonnée et systémique, une vaste opération d’influence avec pour objectif, à long terme, de prendre le pouvoir et d’instaurer la loi islamique en France, voire en Europe. L’histoire du poisson marseillais se profile déjà à l’horizon, mais attendons tout de même de voir si notre pauvre sardine va de nouveau boucher le Vieux-Port.



Reprenons : au bout de près de 50 ans de structuration et de planification digne des plus grands maréchaux, les Frères musulmans alignent, face à l’État et à la société française, un bataillon constitué de… 400 à peut-être 1 000 militants chevronnés, pour l’estimation (très) haute, dont une partie a déjà bien entamé sa vie de retraité sans jamais avoir écrit un seul ouvrage doctrinal ou même l’ébauche d’une pensée en langue française. Dans une grande partie de leurs mosquées et de leurs centres, qui consitueraient 7 % de l’ensemble des lieux de culte musulman, ils n’ont pas réussi à renouveler leurs équipes dirigeantes et à y intégrer les nouvelles générations de musulmans. Leur budget national, en termes de puissance de feu, est de l’ordre de 500 000 euros par an.



Alors, de deux choses l’une, soit les Frères musulmans possèdent une armée de Siths ayant maitrisé tous les recoins du côté obscur de la Force sous la direction du Grand Cheikh Palpatine Ben Cosinga , soit ils agissent par l’opération du Saint-Esprit.