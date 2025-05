Rapport sur les Frères musulmans : vigilance face aux dérives

in fine

La lutte contre le radicalisme et l'extrémisme sous toutes ses formes doit être implacable. Les acteurs musulmans constituent les premiers remparts contre ces phénomènes qui ont, à de trop nombreuses reprises, endeuillé la France, l'Europe et le monde musulman. Mais cette lutte doit être définie avec précision, ciblée avec justesse. Il importe donc de refuser et de dénoncer l'instrumentalisation politique du présent rapport. Si ses auteurs soulèvent une menace, celle-ci ne doit pas être amplifiée pour servir des projets particuliers au détriment de la justice.Si des structures représentent une menace avérée pour la sécurité nationale, les services de l'État ont les moyens et la responsabilité d'agir, avec fermeté et discernement, dans le cadre strict de la loi. Cette vigilance sécuritaire est légitime et nécessaire pour tous les citoyens. Cependant, cette exigence ne doit jamais servir de prétexte pour porter atteinte aux libertés publiques et à l'Etat de droit et jeter l'opprobre sur toute une composante de la société française.Malheureusement, lorsque les questions touchent à l'islam et aux musulmans en France, nous observons trop souvent une tendance à transformer des enjeux de sécurité en débats de société clivants, qui dévoient des principes républicains fondamentaux comme la laïcité, contre une communauté particulière. La lutte contre toute dérive, d'où qu'elle vienne, doit être l'affaire de tous, et elle ne saurait justifier la mise à l'index de citoyens à raison de leur appartenance supposée ou réelle à une religion qui,, menace la cohésion nationale et la sérénité dont notre pays a tant besoin.Notre appel est un appel à la nuance et à la responsabilité dans l'interprétation et l'utilisation de ce rapport. Que ces analyses servent à informer et à guider une action publique juste et proportionnée, et non à conforter des préjugés et à alimenter la division. Les communautés musulmanes de France sont diverses et aspirent, comme tous les citoyens, à la paix, au respect et à la reconnaissance.