Trouver la paix intérieure, un besoin universel, mais comment ? (1/2)

Comme vous le savez, la paix intérieure est un besoin universel. Chaque être humain aspire à trouver cette paix intérieure et ce, depuis la nuit des temps, indépendamment de sa couleur, de ses convictions, de sa nationalité. Pour arriver à cette paix intérieure, certains pensent qu’il faudrait amasser les biens matériels de ce monde. Mais malheureusement, combien de personnes aisées vivent dans le stress, l’angoisse et n’ont pas cette sérénité du cœur ?



Certains croient que la paix intérieure se trouve dans le prestige, dans la renommée, dans la reconnaissance des autres. Mais, malheureusement, combien de gens dits célèbres, vivent dans la frustration ?



Aujourd’hui, on essaie de nous faire croire que seuls l’avancement technologique et la modernisation favorisent cette paix intérieure. Mais combien de personnes souffrent dans ces pays industrialisés ? Le suicide, la dépression, ne sont-ils pas présents dans notre société ultra-développée ?



Aujourd’hui malheureusement, nous avons une perception un peu tronquée du bonheur. Nous sommes nombreux à confondre les plaisirs de ce monde avec la paix intérieure. Bien sûr, dans cette vie d’ici-bas, nul ne pourra vivre dans la paix absolue. Dieu dit dans Sa Parole (Coran, sourate 90, verset 4) : « Nous avons, certes, créé l’Homme pour une vie de lutte. » Cette paix absolue, le croyant ne pourra l’atteindre que lorsqu’il entrera dans la Maison de la Paix, c’est-à-dire le Paradis. Toutefois, Allah a permis aux Hommes de tendre vers cette paix, à condition Le prendre comme allié dans ce monde.



En effet, Allah affirme (Coran, sourate 16, verset 97) : « Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. »

Tisser un lien solide avec le Créateur Néanmoins, comme tout en islam, la voie vers la tranquillité n’est pas un état d’être. C’est plutôt une voie à emprunter, avec des actions à accomplir, en vue d’atteindre ce stade de paix avec soi-même.



Pour tendre à cette paix intérieure, il est important avant tout de tisser un lien solide avec notre Créateur, de comprendre Sa majesté et de Se rappeler fréquemment de Lui. En effet, Dieu affirme dans Le Coran, sourate 13, verset 28 : « Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l’évocation d’Allah. N’est-ce point par l’évocation d’Allah que se tranquillisent les cœurs ? »



A l’inverse, cette sérénité, cette tranquillité du cœur disparaissent dès lors qu’on cesse de se rappeler d’Allah. D’ailleurs, Il affirme (Coran, sourate 20, verset 124 : « Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l’amènerons aveugle au Rassemblement. »



Ainsi, pour pouvoir atteindre cette quiétude, il nous est essentiel d’être satisfaits de Dieu comme Seigneur, tout en se remettant totalement à Lui et d’accepter Ses décrets. D’ailleurs, Il nous rappelle ce principe dans Sa Parole (Coran, sourate 2, verset 216) : « Or, il se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose alors qu’elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle vous est mauvaise. »



Aussi, il est primordial de mettre en pratique les enseignements de notre Créateur qui ont été conçus justement pour nous guider vers la voie du Salut et de se préserver des péchés, car sinon cela portera atteinte à la pureté de notre cœur.



Toutefois, il est bon de rappeler que l’être humain est de nature instable, possédant en lui une partie de vide. C’est seulement la présence d’Allah dans notre cœur qui pourra la combler. Ibn Al-Qayyim disait : « Dans le cœur, il y a un sentiment de désordre qui ne peut être évité qu’en se tournant vers Allah. Dans le cœur, il y a un sentiment de solitude qui ne peut être éliminé qu’en se rapprochant d’Allah. Dans le cœur, il y a la peur et l’anxiété qui ne nous quittent qu’en nous enfuyant vers Allah. Dans le cœur, il y a un sentiment de regret qui ne peut être enlevé qu’en devenant satisfait d’Allah. »



De même, si le croyant désire vivre heureux dans ce monde, il lui est important de garder à l’esprit que ce monde est éphémère. Tout ce qui est sur Terre, disparaîtra. Tout ce qui nous chagrine, disparaîtra. Tout ce qui nous irrite, disparaîtra. « Tout ce qui est sur elle (la Terre) doit disparaître. (Seule) subsistera la Face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse » (Coran, sourate 55, verset 26-27).



A contrario, tout ce qui est fait dans le but de plaire à notre Créateur subsistera. Allah affirme, sourate 18, verset 46 : « Cependant, ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et (suscitent) une belle espérance. » En d’autres termes, le croyant doit faire de la vie de l’au-delà son centre d’intérêt, sans y attacher excessivement à ce monde d’ici-bas. En adoptant cette attitude, le croyant pourra relativiser les épreuves qui pourraient l’affecter dans ce monde et obtenir surtout l’assistance d’Allah dans son quotidien. D’ailleurs, le Messager d’Allah a dit : « Quiconque fait de l’au-delà son objectif ultime, Allah lui facilitera ses affaires, lui accordera la richesse du cœur et les choses de ce monde viendront à lui en toute soumission » (Ibn Mâjah).

Apprendre à se suffire de ce qui nous est octroyé « La richesse ne consiste pas en une profusion de biens, mais elle réside dans le fait de se suffire (de ce qu’Allah) octroie » (Al-Boukhari / Mouslim).



Pour arriver à cela, il nous est recommandé de méditer, de réfléchir sur les personnes qui se trouvent dans une situation inférieure à la nôtre. A ce propos, le Prophète Muhammad (PBSL) nous enjoint en ces termes : « Regardez ceux qui sont dans une situation inférieure à la vôtre et non pas ceux qui sont dans une situation meilleure, vous éviterez ainsi de mépriser les bienfaits qu’Allah vous a octroyés » (Mouslim).



« Les serviteurs du Tout-Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur Terre, qui, lorsque les ignorants s’adressent à eux, disent : "Paix" ». (Coran, sourate 25, verset 63)



*****

Housman Omarjee est imam à la mosquée de Saint-Pierre de l'Île de La Réunion.



