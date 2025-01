Le service en islam, un acte d’adoration et une voie spirituelle

« Aidez-vous les uns les autres dans la bonté et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. »

Dans l’islam, l’individu n’est jamais isolé de la communauté. Le service est donc un moyen de renforcer les liens sociaux et d’assurer la cohésion collective.– La solidarité sociale : La zakat (aumône obligatoire) et la sadaqa (don volontaire) incarnent cette responsabilité de subvenir aux besoins des plus démunis. Ces actes de générosité ne sont pas considérés comme une charité optionnelle, mais comme un devoir moral et spirituel qui purifie l’âme et réduit les inégalités.– La coopération et l’entraide :(Coran, Sourate 5, verset 2) Cette injonction coranique invite les musulmans à travailler ensemble pour construire des sociétés justes et prospères.