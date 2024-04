Ar-Rahman, Ar-Rahim : le deuxième verset de la sourate Fatiha analysé

« Ar-Rahman, Ar-Rahim »

« Ar-Rahman »

« Ar-Rahim »

« Je ne savais pas qu'on pouvait parler à Dieu dans l'islam comme tu as fait. »

« Tu as parlé de Dieu comme on le fait au Maroc chez moi. Sauf que tu parles en français et nous on parle en arabe. »

La Passion d'Al-Hallaj

« Sachez que Dieu a rendu mon sang licite pour vous; tuez-moi donc ! ... Vous en aurez récompense car vous aurez combattu ainsi pour la foi, et moi je serai mort martyr... Il n'y a pas d'œuvre plus urgente pour les musulmans que mon exécution. Sachez que mon exécution sera l'accomplissement des sanctions édictées conformément à la Loi ; car, quiconque l'a transgressée, doit les subir. »

« Tout le monde ira au Paradis sauf ceux qui refuseront »

« La rahma, (l’amour), n’est pas une des options offertes en islam. Elle n’est pas un élément que l’on peut choisir d’accepter ou de rejeter. Elle n’est pas une recommandation de l’islam mais elle est son essence ».

« rahma »

dou’as

est simple, son message pur sur la vie. Une vie protégée, à l'abri, dans un environnement de douceur. Le parfum féminin de ce verset 2 s'oppose au verset 1. Dans « Ar-Rabb » du verset 1, on rencontre le Seigneur Tout Puissant, Créateur à la souveraineté cosmique ; Dieu le Père à l'opposé de la figure maternelle ou matricielle deet, féminine, le « sexe faible » !Soirée de Saint-Valentin, en 1994. Une collègue m’invite chez elle à Paris. Son mari était musulman, la soirée de la Saint-Valentin fut combinée avec l'iftar. J'ai préparé un plat de Côte d'Ivoire et un texte sur l'Amour comme le disait l'invitation. Et pour parler d'Amour au Ramadan, j'ai choisi l'Amour de Dieu, l'Amour du Créateur pour Sa Création en suivant un poème de Khalil Gibran.Ma collègue vint me trouver en fin de soirée, un peu confuse, en se demandant si j'étais chrétien ou musulman :Le mari n'était pas surpris :Il y a une forme de pudeur langagière à aimer Dieu au sein d'une mosquée. L'orthodoxie réprouve, jusqu'à la répression, ces « soufis » qui se permettent d'aimer Dieu en public dans des propos ivres d'Amour. Un cas célèbre est le procès de Mansur al-Hallaj, exécuté à Bagdad en 922. L'orientaliste Louis Massignon en rend compte dans son célèbre livreLe jour de l'exécution, Al-Hallaj arrive devant la foule réunie à la mosquée d'Al-Mansour de Bagdad et dit :Dans l'histoire du soufisme, ce procès du Xe siècle reste un repère qui marque le point de rupture entre la foi motivée par l'amour et la loi soucieuse de l'ordre., a dit le Prophète pour donner idée de la miséricorde divine.Dr. Adnan Ibrahim, imam de la mosquée Ash-Shuraa de Vienne (Autriche) a dit dans un sermon :Pour lui, le musulman contemporain doit renouer avec le sens de la, s’il veut jouer son rôle dans le monde d’aujourd’hui.Cela fait deux versets de la sourate Fatiha ici étudiés. Le verset 1 installe Dieu dans Sa souveraineté cosmique, Son pourvoir absolu sur l'ensemble des mondes. Le Verset 2 introduit Dieu dans Sa Miséricorde et Son Amour infini, impulsion à l'origine de la Création. Et l'être humain dans tout ça ? Tel est l'objet du verset 3 que nous allons commenter dans un prochain article, inchaAllah.Que Dieu accepte notre jeûne. Fasse-t-Il que nos cœurs se vident de tout haine pour se remplir d'Amour. Que Sa paix et Sa bénédiction comblent Son Messager et tous ceux qui l'aiment. Rendez-vous dans nosà l'heure de l'iftar.Lire aussi :