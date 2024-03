L'importance du chiffre 7 dans la Fatiha

Que fait-on de ces constats ? Je l'ignore, faute d'initiation à la science des chiffres. À part le fait que la sourate Fatiha se prête à des analyses ésotériques, ses informations et d'autres n'ont de sens que dans les cercles d'initiés. Pour eux, le 7 symbolise le repère dans la réalisation humaine ; la perfection dans l'équilibre entre la personne (dans son état actuel) et l'être (dans le projet divin).Car l'humain est considéré multidimensionnel. Une conjonction entre la réalité terrienne et la réalité céleste. Comme somme du 3 (céleste) et du 4 (terrien), deux composantes de l'humain, le chiffre 7 symbolise la synthèse, l'équilibre parfait entre âme et corps, synonyme d'épanouissement. C'est pourquoi, il est le premier chiffre qui apparaît dans le Coran, etc.La mystique musulmane compare le Coran à un océan profond dont le disciple puise la science selon son niveau de réalisation. Certains restent à la surface et se contentent du sens apparent. D'autres descendent dans les profondeurs, selon leur niveau, ils trouvent des trésors correspondants. Les occurrences du 7 sont un de ces trésors qui expliquent les miracles que fait la Sourate Fatiha.Les témoignages sont nombreux et couvrent un champ assez vaste pour parler de mystère. Il suffit de s'en tenir au principe qui considère chaque fidèle de l'islam comme en évolution. Certains sont des prophètes choisis pour nous guider. Les autres sont potentiellement des alliés de Dieu, les awliya (pluriel de wali). Le statut de wali étant désormais au sommet de l'élite des fidèles.Le wali relève de la mystique. Comparable à la prophétie avec des différences significatives. Car si la prophétie est close, le wali continue d'émerger à jamais. On s'y intéresse en fatihalogie à propos des miracles de la sourate Fatiha. Wali et Prophète reçoivent le don de bénédiction qui leur permet des phénomènes miraculeux. On parle alors de miracles pour un prophète et de prodiges pour un wali.Nous abordons prochainement les versets de la sourate Fatiha après ce détour sur la révélation et sur la rédaction du Coran. Notre choix est de commenter les mots-clés de chaque verset, sans sortir de la Fatiha, sauf pour poser le contexte grâce auquel on saisit la portée du message. Car avant de devenir un chapitre dans un livre écrit, la sourate Fatiha est un discours oral, porteur d'un message.Que Dieu accepte notre jeûne. Qu'Il nous rapproche de ce qui nous rapproche de Lui et nous éloigne de ce qui nous éloigne de Lui. Que Sa paix et Sa miséricorde comblent le Prophète Muhammad - paix et bénédictions sur lui - et tous ceux qui l'aime. Gardons le rendez-vous dans nos dou'as à l'heure de l'iftar.Lire aussi :