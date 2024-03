Points de vue Les cinq modes de la Révélation coranique Chroniques du Ramadan Rédigé par Amara Bamba | Dimanche 17 Mars 2024 à 20:25









Un processus s'est mis en place au fil du temps. Ce qui nous intéresse ici est la méthode de révélation qui révèle la nature de ce message qu'on qualifie de « Parole de Dieu » . Aujourd'hui, il serait correct de dire un « vocal de Dieu », une locution que la technologie permet de comprendre en faisant du Prophète un appareil ou un logiciel en arabe pour écouter le Vocal divin qu'est le Coran.



Les mécanismes de la Révélation sont devenus anecdotiques après avoir été au cœur du débat entre musulmans, notamment au Xe siècle. Le but était de montrer que le Coran est « créé » pour certains et « incréé » pour d'autres. Chacun des cas impliquant un traitement différent du même Coran. Mais avec la fin des Mu'tazilites, ce débat est dans la section archives au rayon des vieilles polémiques.



On cite régulièrement le verset 51 de la sourate 42 qui fait autorité même si chacun le commente dans le sens de ses idées. Comme d'habitude. L'université d'Etat de l'Oregon, aux Etats-Unis, en propose une traduction fluide : « Il n'a pas été donné à un mortel que Dieu lui parle autrement que par révélation, ou de derrière un voile, ou qu'Il (lui) envoie un messager (Ange) qui révèle, par Sa permission, ce qu'Il (Dieu) veut. Il est Sublime et Sage. »



L'analyse dira que le verset révèle les trois moyens par lesquels Dieu s'adresse à l'humain : soit par une inspiration (révélation), soit au travers d'un artifice matériel (de derrière un voile), sinon par un intermédiaire sur lequel l'on s'accorde comme l'Esprit saint ou l'Ange Gabriel.



Dieu n'est pas humain et nous parlons de Lui à partir de nos repères d'humains. Mais en vérité, Dieu ne ressemble à rien de ce qu'un mental peut concevoir. Tout est plus allégorique que réaliste quand on dit « parole de Dieu », « message de Dieu » ou même « intermédiaire de Dieu » .



Pour ce qui est de l'islam, le Prophète est essentiellement au contact de l'Ange Gabriel et il annonce deux types de Révélations. Certains sont des hadiths Qutsi, inspiré par Dieu mais formulées avec les mots du Prophète, d'autres sont des versets coraniques où le Prophète n'intervient pas. La confusion sera levée quand les versets sont annoncés par Nous pouvons distinguer cinq procédures différentes du processus de la Révélation coranique , cinq voies par lesquelles le message coranique parvient au Prophète de l'islam. Le Prophète mémorise le Texte et le dicte à ses secrétaires. Il fait relire leurs notes et il corrige jusqu'à ce que la relecture soit en concordance avec le message reçu. Quand le Prophète coulait des larmes, les secrétaires comprenaient que c'était parfait. On faisait des copies, on enseignait les nouveaux versets aux disciples, et on les encourageait à réciter ces versets dans leurs prières rituelles quotidiennes. L'usage ici est de préciser que le Prophète demandait qu'on enseigne aussi ces versets aux femmes.Un processus s'est mis en place au fil du temps. Ce qui nous intéresse ici est la méthode de révélation qui révèle la nature de ce message qu'on qualifie de. Aujourd'hui, il serait correct de dire un « vocal de Dieu », une locution que la technologie permet de comprendre en faisant du Prophète un appareil ou un logiciel en arabe pour écouter le Vocal divin qu'est le Coran.Les mécanismes de la Révélation sont devenus anecdotiques après avoir été au cœur du débat entre musulmans, notamment au Xe siècle. Le but était de montrer que le Coran est « créé » pour certains et « incréé » pour d'autres. Chacun des cas impliquant un traitement différent du même Coran. Mais avec la fin des Mu'tazilites, ce débat est dans la section archives au rayon des vieilles polémiques.On cite régulièrement le verset 51 de la sourate 42 qui fait autorité même si chacun le commente dans le sens de ses idées. Comme d'habitude. L'université d'Etat de l'Oregon, aux Etats-Unis, en propose une traduction fluide :L'analyse dira que le verset révèle les trois moyens par lesquels Dieu s'adresse à l'humain : soit par une inspiration (révélation), soit au travers d'un artifice matériel (de derrière un voile), sinon par un intermédiaire sur lequel l'on s'accorde comme l'Esprit saint ou l'Ange Gabriel.Dieu n'est pas humain et nous parlons de Lui à partir de nos repères d'humains. Mais en vérité, Dieu ne ressemble à rien de ce qu'un mental peut concevoir. Tout est plus allégorique que réaliste quand on ditou mêmePour ce qui est de l'islam, le Prophète est essentiellement au contact de l'Ange Gabriel et il annonce deux types de Révélations. Certains sont des hadiths Qutsi, inspiré par Dieu mais formulées avec les mots du Prophète, d'autres sont des versets coraniques où le Prophète n'intervient pas. La confusion sera levée quand les versets sont annoncés par la basmala dont nous parlerons plus tard.

La voie mystique



L'Ange ne se matérialise pas toujours dans l'univers physique, mais il s'y manifeste pour prévenir le Prophète. Cela se passe en état de veille et donne lieu à un deuxième type de révélation qui relève de la télépathie. Le message « s'inscrit d'un coup dans le cœur du Prophète » , dit la Tradition. Ce que nous voyons aujourd'hui comme un téléchargement d'un fichier dans l'univers informatique. Facile et direct pour le Prophète ; ce sera le cas de La première révélation du Coran fait l'objet d'une littérature abondante. Je la résume par une forme mystique. Car le Prophète observe une retraite spirituelle, seul dans une grotte, il reçoit la visite d'un être céleste qui communique avec lui. Il apprendra ce que nous savons aujourd'hui : l'être céleste est l'Ange Gabriel et le message est de Dieu pour être inscrit dans le Coran, etc. Cette forme de révélation est éprouvante pour un homme qui n'a pas de maître autre lui-même. Il faudra une interruption, le temps que le Prophète intègre cette nouvelle énergie. Et l'Ange Gabriel reviendra à la charge pour continuer ce travail qui se fera progressivement.L'Ange ne se matérialise pas toujours dans l'univers physique, mais il s'y manifeste pour prévenir le Prophète. Cela se passe en état de veille et donne lieu à un deuxième type de révélation qui relève de la télépathie. Le message, dit la Tradition. Ce que nous voyons aujourd'hui comme un téléchargement d'un fichier dans l'univers informatique. Facile et direct pour le Prophète ; ce sera le cas de la sourate Fatiha à la la cinquième révélation.

Le rêve et l'apparition



Au réveil, on fait venir ses secrétaires pour noter les nouveaux versets, etc. Un procédé confortable pour lui sauf que le retour à la réalité donne une image pâle de la vie sur terre. Mais la quatrième type de révélation est plus commun parce que l'Ange Gabriel apparaît dans l'univers humains soit sous forme humaine ou forme énergétique que certains compagnons peuvent voir, mais pas tous.



Dans ce cas, dit la Tradition, le Prophète reçoit un enseignement de maître à élève. C'est cette forme que l'Ange adopte quand il arrive au mois de Ramadan pour faire réciter l'ensemble des versets déjà révélés. Puis une année, l'Ange lui fit réciter tout le Coran deux fois. Pour les compagnons éveillés à la mystique, ce fut un signal annonçant la mort prochaine du Prophète.



Après cette forme classique, les rêves, la télépathie et la mystique, la dernière forme de la révélation est certainement la plus connue. On la trouve dans des manuels scolaires assortie de la précision que Prophète de l'islam faisait des crises d'épilepsie suite auxquelles il dictait la « Parole de Dieu » . Pour moi, c'est la méthode des clochettes car le Prophète commence par entendre des tintements de clochettes. Il ne les reconnaît pas au début mais finit par les identifier pour prendre les dispositions. Car ces révélations sont si éprouvantes qu'il sombre dans un état de crise hypnotique.



Un état entre deux mondes, deux univers où il est témoin acteur puisqu'il n'a pas le contrôle habituel de toutes ses facultés ni la compréhension parfaite de son environnement. Cela pouvait arriver à des moments incontrôlables, comme une urgence incompressible à laquelle il fallait céder. Le Prophète se laissait faire et sombrait alors dans son état second.



Il avait froid, quelle que soit la température ambiante, et on le couvrait. Sa masse corporelle montait au pic ; il était une fois sur un chameau, la monture ne put supporter son poids et s'effondra. Une autre fois, un compagnon qui voit le Prophète sombrer avança sa cuisse pour retenir de son maître. Il crut que sa cuisse était cassée tant la tête du Prophète s'avéra lourde.



Les tintements de clochettes mettaient le Prophète dans un état de conscience modifié qui pouvait durer longtemps. On voulut parfois le mettre à l'abri. Il fallait plusieurs hommes pour le porter, car dans l'univers physique, matériel, il n'avait pas un poids d'humain, il pesait beaucoup trop lourd.



Quel que soit le mécanisme de la révélation, Rassul rapportait toujours du lourd, un message qui a changé le monde. Il l'a transmis comme il l’a reçu. Ses compagnons ont fait de même. C'est ainsi que celui qui lit le Coran entend murmurer la Voix sublime de Dieu à l'oreille de son âme.



Que Dieu accepte notre jeûne. Qu'Il nous facilite l'apprentissage et la compréhension du Coran. Que Sa miséricorde comble tous Ses envoyés, leurs successeurs et tous ceux qui les aime. Rendez-vous dans nos dou'a à l'heure de la rupture du jeûne, inchaAllah.



Lire aussi :

La Révélation du Coran : quand Dieu nous parle

Islam et arabité : une vision de la nation islamique

Dhikr, dou'a, salat : prier Dieu en arabe

Un Ramadan de Fatihalogie Après la voie mystique, la voie télépathique, le rêve est la troisième voie qu'emprunte la révélation coranique. Le Prophète est endormi et des versets lui sont enseignés dans son sommeil. Ce sont des rêves qu'il décrit comme intense, car tout est plus réel que dans la réalité matériel. Les couleurs sont accentuées, les émotions plus fortes et le Prophète se souvient parfaitement de ce qu'il a reçu.Au réveil, on fait venir ses secrétaires pour noter les nouveaux versets, etc. Un procédé confortable pour lui sauf que le retour à la réalité donne une image pâle de la vie sur terre. Mais la quatrième type de révélation est plus commun parce que l'Ange Gabriel apparaît dans l'univers humains soit sous forme humaine ou forme énergétique que certains compagnons peuvent voir, mais pas tous.Dans ce cas, dit la Tradition, le Prophète reçoit un enseignement de maître à élève. C'est cette forme que l'Ange adopte quand il arrive au mois de Ramadan pour faire réciter l'ensemble des versets déjà révélés. Puis une année, l'Ange lui fit réciter tout le Coran deux fois. Pour les compagnons éveillés à la mystique, ce fut un signal annonçant la mort prochaine du Prophète.Après cette forme classique, les rêves, la télépathie et la mystique, la dernière forme de la révélation est certainement la plus connue. On la trouve dans des manuels scolaires assortie de la précision que Prophète de l'islam faisait des crises d'épilepsie suite auxquelles il dictait la. Pour moi, c'est la méthode des clochettes car le Prophète commence par entendre des tintements de clochettes. Il ne les reconnaît pas au début mais finit par les identifier pour prendre les dispositions. Car ces révélations sont si éprouvantes qu'il sombre dans un état de crise hypnotique.Un état entre deux mondes, deux univers où il est témoin acteur puisqu'il n'a pas le contrôle habituel de toutes ses facultés ni la compréhension parfaite de son environnement. Cela pouvait arriver à des moments incontrôlables, comme une urgence incompressible à laquelle il fallait céder. Le Prophète se laissait faire et sombrait alors dans son état second.Il avait froid, quelle que soit la température ambiante, et on le couvrait. Sa masse corporelle montait au pic ; il était une fois sur un chameau, la monture ne put supporter son poids et s'effondra. Une autre fois, un compagnon qui voit le Prophète sombrer avança sa cuisse pour retenir de son maître. Il crut que sa cuisse était cassée tant la tête du Prophète s'avéra lourde.Les tintements de clochettes mettaient le Prophète dans un état de conscience modifié qui pouvait durer longtemps. On voulut parfois le mettre à l'abri. Il fallait plusieurs hommes pour le porter, car dans l'univers physique, matériel, il n'avait pas un poids d'humain, il pesait beaucoup trop lourd.Quel que soit le mécanisme de la révélation, Rassul rapportait toujours du lourd, un message qui a changé le monde. Il l'a transmis comme il l’a reçu. Ses compagnons ont fait de même. C'est ainsi que celui qui lit le Coran entend murmurer la Voix sublime de Dieu à l'oreille de son âme.Que Dieu accepte notre jeûne. Qu'Il nous facilite l'apprentissage et la compréhension du Coran. Que Sa miséricorde comble tous Ses envoyés, leurs successeurs et tous ceux qui les aime. Rendez-vous dans nosà l'heure de la rupture du jeûne, inchaAllah.Lire aussi :



Amara Bamba Diplômé d'histoire et anthropologie, Amara Bamba est enseignant de mathématiques. Passionné de... En savoir plus sur cet auteur



SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !