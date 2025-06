13 jours, 13 nuits : une plongée haletante dans l'enfer afghan qui suit la chute de Kaboul

13 jours, 13 nuits

« la force principale de ce film, c’est qu’il s’ancre dans le réel. Il retrace une opération authentique, menée dans l’urgence et le chaos par les forces françaises, avec un sang-froid et un sens du devoir remarquables. C’est un récit d’héroïsme collectif, de courage diplomatique, de responsabilité morale »

« l’a emportée car ils avaient compris que le sentiment d’humanité devait être au centre du projet. Ce ne serait pas un film d’action avec des rafales et des explosions de tous les côtés mais un scénario fondé sur la tension, sur l’angoisse de sauver tous ces gens au nom de ces valeurs d’humanisme. (…)C’est un témoignage factuel sur des événements hors du commun que personne n’avait décrits avant moi. C’est une histoire à hauteur d’homme avec des destins qui se croisent ».

En ce début d'été, impossible de faire l'impasse surau cinéma. Le film intense de Martin Bourboulon, emmené par le très charismatique Roshdy Zem, revient sur l'exfiltration des derniers ressortissants français et des Afghans ayant trouvé refuge dans l'ambassade de France après la prise de Kaboul par les Talibans le 15 août 2021.Le long métrage, captivant, est basé sur le récit du commandant de police Mohamed Bida, qui assurait alors la sécurité de ce qui fut la dernière représentation occidentale dans la capitale afghane. Alors que celle-ci sombre dans le chaos au moment du retrait des troupes américaines du pays, Mohamed Bida aura la charge, avec ses hommes, d'organiser un convoi visant à conduire des centaines de personnes vers l'aéroport. Il lui faudra négocier avec les Talibans, avec l'aide d'une interprète franco-afghane (Lyna Khoudri) pour parvenir à ses fins. Non sans embûches...Le thriller, haletant, parvient efficacement à nous plonger dans l'enfer que promet le changement de régime avec les Talibans. Une promesse malheureusement tenue, tout particulièrement pour les femmes , victimes de multiples violations systématiques de leurs droits fondamentaux depuis quatre ans. On n’en oubliera cependant pas la responsabilité des Occidentaux dans le retour aux affaires des fondamentalistes... mais tel n'est pas le sujet du film. Depuis, le peuple afghan est laissé à son triste sort ; les Talibans continuent de régner d’une main de maître sur un pays qui s’enfonce toujours plus dans l’extrême pauvreté, dans une quasi-indifférence du monde.Pour Martin Bourboulon,. Une adaptation cinématographique qui a convaincu Mohamed Bida : la proposition faite par le réalisateur et les producteurs Ardavan Safaee et Dimitri RassamA découvrir sur grand écran en pleine Fête du cinéma qui se poursuit jusqu'au 2 juillet.