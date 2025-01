L’éducation des filles dans les communautés musulmanes, un combat essentiel au coeur d'un sommet au Pakistan

« apartheid de genre »

« légitimité »

« Leur cruauté ne connaît pas de limites. Pour le dire simplement, les Talibans ne considèrent pas les femmes comme des êtres humains. Ils dissimulent leurs crimes sous couvert de justifications culturelles et religieuses »

« En Afghanistan, une génération entière de filles sera privée de son avenir »

Une conférence internationale pour l'éducation des filles dans les communautés musulmanes, sous l’égide de la Ligue islamique mondiale (LIM) et de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), a été organisée samedi 11 et dimanche 12 janvier à Islamabad, capitale du Pakistan. L’événement, inauguré par le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, a vu la présence de la lauréate du prix Nobel de la paix en 2014, la Pakistanaise Malala Yousafzai, de dignitaires religieux ainsi que de ministres et représentants d’une quarantaine de pays et d’institutions. Le sommet vise à sensibiliser les sociétés musulmanes dans leur ensemble à l’importance de l’éducation des filles à travers la mise en œuvre de divers programmes et partenariats.L’Afghanistan, convié pour l’occasion, ne s’est pas joint à l’initiative au cours de laquelle les politiques discriminatoires envers les filles et les femmes dans l’accès à l’éducation sont dénoncées. L’ONU a récemment dénoncé un en cours en Afghanistan, ce dont se défendent les Talibans qui brandissent la charia – selon une version rétrograde appliquée nulle part ailleurs dans le monde musulman – pour taire toute critique. En vain.Malala Yousafzai, qui ne revient que rarement au Pakistan depuis son exil forcé vers la Grande-Bretagne en 2012, a appelé, dimanche 12 janvier, les dirigeants des pays musulmans à ne donner aucuneau régime taliban et à dénoncer ouvertement leurs lois répressives., a-t-elle signifié, soulignant qu'une centaine de lois violent actuellement les droits des femmes afghanes., a déploré.l'activiste, qui a également dénoncé, au passage, l'offensive israélienne contre Gaza, qui a détruit la quasi intégralité des infrastructures éducatives.