Reims : une musulmane refusant de retirer le voile victime d'une violente agression

Une femme musulmane a été agressée, jeudi 19 juin, par une vingtaine d'individus à Reims (Marne) pour avoir refusé d'enlever son voile, selon des éléments d'une enquête révélée vendredi 20 juin par FranceInfo La jeune femme marchait dans une rue du quartier Croix-Rouge, vers les coups de 21h, quand elle a été insultée par un groupe dont un lui a demandé de retirer son voile. A son refus, il lui a alors arraché son voile et porté des coups au visage, avant de quitter les lieux. La victime a été blessée au nez et à la pommette. Une enquête est ouverte pour identifier l'auteur et faire la lumière sur cette affaire.