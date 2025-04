Des actes antimusulmans en forte hausse au premier trimestre 2025 mais encore sous-évalués

« Cette hausse est la conséquence d’un travail qui se construit petit à petit avec l’Association de défense contre les discriminations et les actes antimusulmans (ADDAM) et le travail des policiers qui permet de mieux recenser les actes antimusulmans et d’inciter les victimes à porter plainte »

Le nombre d'actes antimusulmans recensés en France par la Direction nationale du renseignement territorial (DNRT) entre janvier et mars 2025 s'élève à 79, ce qui représente une hausse de 72 % des actes par rapport au premier trimestre de l'année 2024. Sur cette même période en 2025, 280 actes antisémites et 169 anti-chrétiens ont été recensés, contre respectivement 369 et 155 en 2024.Les données d'avril, marqué par l'assassinat d'Aboubakar Cissé à La Grand-Combe, ne sont pas encore disponibles., a déclaré, mardi 29 avril, le ministère de l'Intérieur au Parisien. Néanmoins, le ministère reconnaît que les chiffres sont toujours sous-évalués, de nombreuses victimes ne se signalant pas. En 2024, 9 350 crimes et délits à caractère raciste, xénophobe ou antireligieux ont été enregistrés par le ministère de l'Intérieur, en hausse de 11 % sur un an.