Les députés insoumis réclament une commission d'enquête sur l'islamophobie en France

« l'islamophobie d'atmosphère »

« la théorie du "choc des civilisations" fonctionne à pleine cadence pour fracturer le peuple français »

« indispensable »

« d’évaluer l’inaction de la France dans les réponses apportées pour lutter contre l’islamophobie et les phénomènes antimusulmans »

« le traitement médiatique de l’islam et des musulmans »

« le discours stigmatisant et permanent de la part de chroniqueurs sur les chaînes d’information en continu »

« d’évaluer le rôle des médias, des réseaux sociaux et des discours politiques dans la construction de stéréotypes négatifs à l’égard de l’islam et de ses pratiquants »

« analyser l’impact de ces phénomènes sur la vie quotidienne des musulmans, leur place dans la société française et sur le climat social en général »

« proposer des recommandations pour lutter efficacement contre ce phénomène, en termes de prévention, de législation, de sensibilisation et de renforcement des valeurs républicaines »

« L’avènement d’un #metoo de l’islamophobie permettrait aux victimes d’être entendues et à la société et à la justice de porter enfin un regard neuf et sans concession sur ce phénomène »

« les politiques publiques de lutte contre l’islamophobie sont, non seulement, insuffisantes, mais souffrent également d’une incohérence puisque la puissance publique au sens large combat d’un côté ce qu’elle entretient de l’autre »

Le groupe parlementaire des députés insoumis ont déposé, mercredi 9 avril, à l'Assemblée nationale une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur l’islamophobie. Citant notamment le rapport alarmant de l’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) publié en octobre 2024, les élus dénoncentdans une France oùAlors que nombre de Français de culture ou de confession musulmane ont préféré choisir l’exil plutôt que de continuer à subir des discriminations au quotidien , il apparait aux yeux des députésde mettre en place une commission d’enquête chargéePointant notamment du doigtet, la commission d'enquête serait aussi chargéeElle viserait, enfin, àet àCette proposition intervient moins de trois semaines après le débat parlementaire organisé autour de cette question dans l'hémicycle à l'issue d'une série d'auditions menées en mars., avaient alors indiqué les rapporteurs, soulignant qu'à l'heure actuelle,Lire aussi :