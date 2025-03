Islamophobie, haine antimusulmane : des députés au front pour porter ce combat à l’Assemblée nationale

« Selon moi, la lutte contre l’islamophobie ne suppose pas forcément la création de nouveaux outils ou cadres. Elle nécessite à coup sûr une mise en œuvre diligente des outils et des cadres existants »

« mettre un terme à la surenchère législative et politique entourant l’islam »

« pour évaluer son effet sur les associations »

« La lutte contre l’islamophobie ne doit pas être une juxtaposition de mesures ; elle doit au contraire être adossée à un dispositif cohérent et transversal, impliquant l’ensemble des citoyens et des politiques, ces derniers contribuant parfois au discours islamophobe dans les médias, les débats parlementaires ou à l’échelle locale »

« L’avènement d’un #metoo de l’islamophobie permettrait aux victimes d’être entendues et à la société et à la justice de porter enfin un regard neuf et sans concession sur ce phénomène »

« fermement »

« islamophobie »

« porte en lui une ambiguïté dangereuse, trop souvent instrumentalisée et qui ne dit pas ce que nous combattons »

« une réalité qui ne doit pas avoir sa place dans notre République »

« intransigeance contre l’entrisme, le prosélytisme et l’intégrisme religieux car c’est un seul et même combat pour lequel il faut être d’une fermeté absolue »,

« Aucune loi ne vise ou ne stigmatise dans notre pays certains de nos citoyens en raison de leur religion. Le faire croire, c’est attiser la haine et creuse ce fossé générationnel à l’œuvre dans notre pays »

, a jugé la députée socialiste de la Sarthe, Marietta Karamanli. Dans la note des rapporteurs, ces derniers estiment nécessaire de. Ils proposent que la loi dite séparatisme adoptée en 2021 puissent faire l'objet d'un audit, soulignent les députés., conclut la note.Appelée à la tribune, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, arécusé le termequiSi le présent débat souligne, le gouvernement doit faire preuve d'unea affirmé cette partisane de l'interdiction du voile dans le sport. , a-t-elle estimé. Une affirmation à laquelle s'est ouvertement opposée Sabrina Sebaihi et qui, plus largement, laisse plus que sceptiques une grande partie des musulmans, toujours plus inquiets de la stigmatisation croissante à leur encontre sous couvert de la lutte contre l'islamisme.