Teddy Riner et Tibo InShape s'opposent fermement à l'interdiction du voile dans le sport

« désaccord radical »

« le sport doit rester un espace où chacun peut s’exprimer, s’épanouir et se rassembler dans le respect des règles et de l’éthique sportive ».

« Le sport a toujours été un espace de neutralité, de dépassement de soi et de partage. Il transcende les différences et unit au-delà des croyances, des origines et des opinions. En tant que sportif de haut niveau, j’ai toujours défendu ces valeurs qui font la beauté et la force du sport »

« Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Gardons en tête que le sport est un langage universel, un vecteur de cohésion et un pont entre les individus »

« n’a aucune visée politique et ne doit faire l’objet d’aucune récupération ».

« Mon engagement est, et restera, exclusivement tourné vers le sport et ses valeurs de respect, d’inclusion et de fraternité. J’invite donc chacun à entendre mes propos dans cet esprit et à ne pas les instrumentaliser à des fins partisanes »,

« Il y a un gros débat sur le port du voile dans le sport en ce moment. Pour moi, le sport doit rester un moment de liberté qui nous rassemble. Chacun doit pouvoir pratiquer une activité sportive avec la tenue de son choix : croix, kippa ou voile. C’est un choix que chacun doit faire et on ne devrait pas lui imposer ni lui interdire »

« Le sport ne radicalise pas, au contraire il aide à intégrer chaque personne peu importe son origine, sa couleur de peau ou sa religion. Il faut encourager tout le monde et surtout les femmes à faire du sport. Car pour certaines leur interdire de pouvoir porter le voile c’est les priver de sport et donc d’une activité sociale. J’ai fréquenté beaucoup de personnes voilées en salle de muscu et de boxe et je retiens surtout la preuve du vivre ensemble et de l’ouverture d’esprit permise par le sport »

« Je parle de ce sujet car le sport est mon domaine et que j'ai pu constater par moi-même le bienfaits et son côté rassembleur. Si des gens veulent se radicaliser ils ne vont pas perdre leur temps à la salle de muscu. Je pense qu'en France il y a des problèmes bien plus important à gérer que celui-ci donc laissez le sport et les gens qui veulent le pratiquer tranquille »

Bruno Retailleau a répondu, mardi 25 mars, au judoka pour signifier son. Face aux réactions suscitées par sa prise de position, Teddy Riner s'est fendu d'un post pour rappeler que, a-t-il indiqué., a-t-il poursuivi, précisant au passage que son messagea-t-il conclu.Après Teddy Riner, c'est au tour du l'influenceur fitness Tibo InShape de donner de sa voix contre l'interdiction du port des signes religieux dans les compétitions., a fait part, mardi 25 mars sur X, le YouTubeur le plus suivi de France avec plus de 26 millions d'abonnés., a-t-il jugé., a lâché dans un autre post TiboInShape. Une prise de position bienvenue pour les défenseurs de l'inclusion, qui craignent de voir entériner une nouvelle mesure discriminatoire qui pénalisera les femmes.