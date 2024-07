Interdiction du voile aux JO Paris 2024 : Amnesty dénonce « l’hypocrisie discriminatoire » de la France

« Interdire aux athlètes françaises de participer aux Jeux olympiques et paralympiques si elles portent un couvre-chef sportif vide de leur sens les affirmations selon lesquelles les Jeux olympiques de Paris 2024 sont les premiers à atteindre la parité des genres et met au jour la discrimination raciale et liée au genre qui caractérise l’accès au sport en France »

« les efforts en vue de rendre le sport plus inclusif et accessible ».

« Aux termes du droit international, la neutralité de l’État et la laïcité ne sont pas des motifs légitimes d’imposition de restrictions à l’exercice des droits à la liberté d’expression et/ou à la liberté de religion,

Et pourtant, depuis plusieurs années, les autorités françaises instrumentalisent ces concepts afin de justifier l’adoption de lois et de politiques ayant des conséquences disproportionnées pour les femmes et les filles musulmanes. Et tout cela dans le contexte d’une campagne implacable de législation et de réglementation néfastes régissant les vêtements des femmes et des filles musulmanes en France, menée depuis 20 ans et alimentée par les préjugés, le racisme et l’islamophobie genrée. »

« aucun doute sur le fait que leurs efforts visant à améliorer l’égalité des genres et l’inclusivité dans le sport ne s’appliquent pas à une certaine catégorie de femmes et de filles, à savoir les femmes et les filles musulmanes qui portent un couvre-chef religieux »

« Il n’est pas trop tard, les autorités françaises, les fédérations sportives et le CIO peuvent encore prendre la bonne décision et annuler toutes les interdictions visant les athlètes portant le foulard dans le sport en France, tant pour les Jeux olympiques d’été que pour toutes les activités sportives dans le pays, à tous les niveaux »

, fait savoir Anna Błus, chercheuse sur les droits des femmes, à Amnesty International. De telles règles discriminatoires entravent aussiselon Amnesty.Bien que les autorités françaises n'aient laissé, elles sont aujourd'hui plus que jamais appelées à revoir leur politique., plaide l'ONG.