Ramadan et football : « La FFF fait une lecture zélée et laïciste de la laïcité »

« neutralité »

touchy

On revient à ce statut d’utilité publique de la FFF qui, au-delà du lien statutaire, doit aussi assumer son rôle de symbole : le football est le sport le plus populaire du monde, que le pouvoir politique ne peut ignorer et va parfois même instrumentaliser. La Fédération française du football est alors, de façon souvent caricaturale, une représentation de la France et, par extension, de la République. Ça fait des années, pour ne pas dire des décennies, qu'on a une classe politique qui porte un discours plus ou moins tranché sur la question de la laïcité, et on en revient toujours à ce fameux débat : quand on parle de– comme le fait Philippe Diallo dans son explication sur le cas Diawara –, on parle de quoi ? Est-ce que ça doit être l'interdiction ou, au contraire, l'acceptation de toutes les religions dans l'espace public ? Le débat, finalement, se porte là. Pas pour la FFF, ni le foot, mais pour la société, la politique, en tant que vie de la société. Ces débats ne sont pas étrangers au contexte politique et électoral. C’est une question tendance, pour ne pas dire tendancieuse.La fédé, qui estime être dans son rôle et comme l’explique Borghini, fait une lecture zélée des textes telle que nos dirigeants politiques le font depuis plusieurs années maintenant. Philippe Diallo est en adéquation avec leur définition de la laïcité. Après, il y a les textes et il y a aussi le pragmatisme et une forme d'adaptation qui peut être faite devant la réalité du terrain.Ce qui est dingue, c’est que cette vision de la laïcité est tellement de l’ordre de l'interdiction qu'on s'interdit même d’en parler. C'est un sujet qui est tellement considéré commeque, même quand on pose la question aux institutions concernées, elles préfèrent ne pas répondre, ou le faire en surface. Et donc, on laisse place à quoi ? Aux interprétations, aux fantasmes. Finalement, on n'est pas du tout dans l'échange et la compréhension dans ce que doit être la laïcité , à savoir l’acceptation, la cohabitation et la compréhension de tous. Encore faut-il le vouloir…