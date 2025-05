Sur le vif Bruno Retailleau l'emporte sur Laurent Wauquiez à la tête des Républicains Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 18 Mai 2025









Les résultats sont sans appel, avec 74,3 % des suffrages obtenus pour Bruno Retailleau, qui a chassé comme son rival sur les terres de l'extrême droite autour des questions de sécurité et d'immigration.



« Il faut faire en sorte que nous soyons unis pour gagner, parce que divisés, nous sommes sûrs de perdre. Ma conviction reste la même, il faut rassembler toute la droite et il faut porter un projet de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme » , a estimé Laurent Wauquiez après avoir reconnu sa défaite.



Bruno Retailleau n'entend toutefois pas démissionner du gouvernement. Après son élection à la tête de LR, il a annoncé y rester. Le Premier ministre François Bayrou a d'ailleurs salué « une magnifique victoire » .



Son ministre de l'Intérieur, qui n'a cessé de marteler qu'il n'était pas macroniste, fait cependant grincer des dents parmi les députés du bloc central, irrités par son attitude envers le président de la République. Ils ont exigé ces derniers jours sa démission. Mais Bruno Retailleau semble bien parti pour rester et sera désormais chargé de préparer son parti, miné ces dernières années par des



