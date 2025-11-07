Napoléon Bonaparte, ce « catholique qui préférait l’islam au christianisme »

La question est controversée ici et là : « il aurait dit tout et son contraire » , ou « c’est une idée de musulmans militants » ou encore « sa pensée religieuse était pauvre » … Loin d’être partisan, Louis Blin expose les faits et les écrits de l’empereur, et opère des recoupements qui permettent aux lecteurs de se faire une opinion sur le sujet.



Il ressort de son étude qu’on ne saurait dénier la sincérité de son admiration pour l’islam et de son Prophète, attestée par ses prises de positions ultérieures, lorsque ce n’est plus le conquérant de l’Égypte qui parle. Lorsqu’en 1816, à Sainte-Hélène, il reproche à Voltaire de « faire agir un grand homme qui avait changé la face du monde comme le plus vil scélérat » , on ne saurait le soupçonner d’opportunisme. Ses correspondances avec ses proches, au soir de sa vie, montrent un « musulman dans l’âme » bien loin d’avoir prononcé, en 1798, la chahada à la légère. « Il a rédigé et signé la profession de foi musulmane en toute conscience et à maintes reprises » , nous dit l’auteur.



En exil, il écrira même au général Gourgaud : « J’espère que le moment ne tardera pas où l’islam prédominera dans le monde. » En conclusion de son étude, l’auteur démonte bien des arguments de défiance envers la sincérité de l’islamophilie de Napoléon, ce que chacun pourra apprécier.



Empereur républicain et catholique par formalisme social, les paradoxes de Napoléon sont à l’aune de la spécificité de cet « homme à part » , théiste avant tout : « Il existe un être infini auprès duquel, moi Napoléon, je suis un vrai rien... » L’analyse lucide par Louis Blin de l’islamophilie de l’Empereur, malgré l’omerta qui l’entoure, montre qu’on peut être français et musulman de cœur, ce qui n’est nullement incompatible. Ne pas reconnaître le penchant pour l’islam des grands hommes de la Nation serait, selon lui, trahir la grande culture française.