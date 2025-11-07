Napoléon et l'islam, par Louis Blin

Présentation de l'éditeur

« La religion de Mahomet est la plus belle » ; « J’aime l’islam, vénère le Prophète, respecte le Coran » ; « J’aime mieux la religion de Mahomet. Elle est moins ridicule que la nôtre. » Ainsi parla Napoléon, seul dirigeant français de l’histoire à avoir écrit et prononcé la profession de foi musulmane. Affabulateur ou sincère ? Chrétien ou musulman ?



C’est une étrange histoire tissée de séduction et de répulsion que conte ce livre. Récusée malgré les évidences, incomprise ou au contraire revendiquée, la fascination de l’Empereur pour l’islam fait de lui un révélateur des passions françaises au sujet de cette religion et de ses adeptes, qui résonne jusqu’à nos jours.



De la jeunesse à l’exil à Sainte-Hélène, Napoléon Bonaparte a subi la tentation de l’islam et de l’Orient. Il a concilié cette attirance avec son héritage catholique, sans toujours être compris par sa postérité. Son ambition de pouvoir, jamais assouvie, contredit sa tolérance religieuse. Cet admirateur de l’islam massacra les Égyptiens et les Palestiniens qui résistèrent à son invasion.



Louis Blin décrypte dans cet essai l’extraordinaire aventure musulmane de Napoléon, poursuivant la réflexion sur l’islam dans la culture française engagée dans ses ouvrages sur Victor Hugo, Alphonse de Lamartine et Alexandre Dumas.