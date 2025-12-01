Puy-en-Velay : des exemplaires du Coran profanés en plein jour à la mosquée

« S'il n'y a heureusement aucune victime à déplorer, cette profanation visant symboliquement le livre sacré des musulmans au sein même d'un lieu de culte constitue un acte islamophobe grave qui témoigne d'une haine qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer »

« Dans un climat délétère alimenté ces derniers jours par des sondages biaisés, des rapports et des propositions stigmatisantes à l'encontre des musulmans et de leur pratique religieuse, il existe un risque réel de multiplication de ces passages à l'acte »

« Ces actes constituent une escalade inquiétante car auparavant, de tels incidents survenaient principalement la nuit, entre minuit et trois heures du matin »

« Il est essentiel de ne pas céder à la panique. Toutefois, il serait nécessaire de procéder à la fermeture systématique des mosquées après chaque prière, de placer des caméras de surveillance autour et à l'intérieur du lieu de culte et de déposer plainte après chaque acte antimusulman »

« ces actes ne sont plus des exceptions. Ils s'inscrivent dans un climat préoccupant où les attaques visant les mosquées se multiplient, malgré nos appels répétés au calme, au respect et à la responsabilité. Chaque nouvelle profanation renforce l'inquiétude des fidèles, entretient les tensions et affaiblit le vivre-ensemble auquel nous sommes collectivement attachés »

« identifier rapidement les auteurs afin d'établir les motivations exactes et d'apporter des réponses à la hauteur de la gravité des faits »

« renforcer les mesures de sécurité nécessaires afin de prévenir de tels actes »