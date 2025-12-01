Puy-en-Velay : des exemplaires du Coran profanés en plein jour à la mosquée

De mémoire, les dirigeants de la mosquée Ar-Rahma, dans le Puy-en-Velay, en Haute-Loire, n'ont pas vécu une aussi grave situation. Dimanche 30 novembre, au moins un individu s'est introduit en plein jour, après la troisième prière de la journée (al-asr), dans le lieu de culte pour y profaner des exemplaires du Coran. Plusieurs ont été retrouvés déchirés et jetés au sol.
« S'il n'y a heureusement aucune victime à déplorer, cette profanation visant symboliquement le livre sacré des musulmans au sein même d'un lieu de culte constitue un acte islamophobe grave qui témoigne d'une haine qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer », a fait savoir le Conseil français du culte musulman (CFCM).
« Dans un climat délétère alimenté ces derniers jours par des sondages biaisés, des rapports et des propositions stigmatisantes à l'encontre des musulmans et de leur pratique religieuse, il existe un risque réel de multiplication de ces passages à l'acte », estime l'instance, en faisant allusion au sondage Ifop controversé et au rapport de la droite sénatoriale sur l'islamisme, tous deux parus en novembre.
« Ces actes constituent une escalade inquiétante car auparavant, de tels incidents survenaient principalement la nuit, entre minuit et trois heures du matin », indique, pour sa part, Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne. Plusieurs mosquées dans sa région ont dernièrement été la cible d'actes malveillants, à Décines-Charpieu le.22 novembre et dans le 7e arrondissement de Lyon le 30 novembre. « Il est essentiel de ne pas céder à la panique. Toutefois, il serait nécessaire de procéder à la fermeture systématique des mosquées après chaque prière, de placer des caméras de surveillance autour et à l'intérieur du lieu de culte et de déposer plainte après chaque acte antimusulman », plaide-t-il.
Pour la fédération Musulmans de France (MF), « ces actes ne sont plus des exceptions. Ils s'inscrivent dans un climat préoccupant où les attaques visant les mosquées se multiplient, malgré nos appels répétés au calme, au respect et à la responsabilité. Chaque nouvelle profanation renforce l'inquiétude des fidèles, entretient les tensions et affaiblit le vivre-ensemble auquel nous sommes collectivement attachés ».
Tandis que MF appelle les autorités à « identifier rapidement les auteurs afin d'établir les motivations exactes et d'apporter des réponses à la hauteur de la gravité des faits », le CFCM réitère à cette occasion son appel à la vigilance auprès des responsables de mosquées, incités à « renforcer les mesures de sécurité nécessaires afin de prévenir de tels actes ».
