Dans la tourmente, Musulmans de France se choisit un nouveau président

« J’ai accepté cette responsabilité par devoir et par conviction. Devoir, parce que MF est une institution historique du paysage musulman, et qu’elle mérite une relance structurée, crédible et collective. Conviction, parce que je crois profondément en la nécessité d’un travail d’unité, de coordination et de renouvellement au service du culte musulman en France »

« Nous avons besoin d’ouvrir une nouvelle étape, plus organisée, plus concertée et plus tournée vers les réalités de notre temps. J’ai estimé qu’il était de mon devoir d’apporter mon expérience au service de cette ambition commune. (…) Je suis pleinement conscient des exigences que suppose la présidence de MF, et je m’organiserai pour que mes différentes responsabilités

soient exercées avec sérieux, méthode et équilibre. »