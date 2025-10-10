Nice : le college musulman Avicenne gagne son procès en appel contre l'Etat

« en confirmant l'illégalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes »

« Pour annuler l’arrêté du 14 mars 2024, la cour a considéré, à l’instar du tribunal administratif de Nice, que si les documents fournis par l’association Avicenne comportaient des lacunes, la fermeture définitive de l’établissement était cependant disproportionnée compte tenu de la faible ampleur de ces manquements aux obligations posées par le II de l’article L. 442-2 du code de l’éducation et de la faculté dont disposait le préfet, d’ordonner une fermeture simplement temporaire »

« Cette troisième victoire consécutive

l'association confirme l'appréciation des premiers magistrats niçois quant à la pleine régularité de sa comptabilité et l'injustice de la décision préfectorale »