Eurovision 2026 : la participation d'Israël maintenue, quels pays boycottent le concours de chant ? Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 5 Décembre 2025





« renforcer la confiance, la transparence et la neutralité de l’événement » , validant de fait le maintien d’Israël à l'événement musical.



Huit pays avaient demandé l'exclusion d'Israël avant le vote en faisant notamment valoir les crimes de guerre commis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou dans la bande de Gaza ces deux dernières années. Mais selon l'UER, « une large majorité des membres ont convenu qu’il n’était pas nécessaire de procéder à un vote supplémentaire sur la participation » de l'Etat hébreu, malgré les accusations d’ingérences et d’instrumentalisation politique du concours.



Quatre diffuseurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils boycotteront le concours : l'Espagne, les Pays-Bas, l’Irlande et la Slovénie. L'Islande devrait aussi suivre le mouvement. Les pays ont jusqu'au 10 décembre pour se décider sur leur participation ou non à l'Eurovision, qui en est à sa 70e édition.



« La situation à Gaza, malgré le cessez-le-feu et l’approbation du processus de paix, ainsi que l’utilisation du concours à des fins politiques par Israël, rendent de plus en plus difficile le maintien de l’Eurovision en tant qu’événement culturel neutre » , a fait part le secrétaire général de la chaîne de télévision publique espagnole RTVE, Alfonso Morales.



Plusieurs font également valoir qu'Israël doit être exclu du concours de la même façon que la Russie après son invasion de l'Ukraine en 2022. Pour le diffuseur néerlandais Avrotros, « la culture unit, mais pas à n’importe quel prix. Ce qu’il s’est passé lors de l’année écoulée a mis à l’épreuve nos principes. Des valeurs universelles telles que l’humanité et la liberté de la presse ont été gravement compromises, et, pour nous, ces valeurs sont non négociables. En tant que chaîne de service public, nous avons la responsabilité de rester fidèles à nos valeurs fondamentales, même lorsque cela s’avère difficile ou délicat » .



L'Autriche, pays organisateur de l'édition 2026, et l'Allemagne, ont vivement apporté leur soutien à Israël. La France, à travers France Télévisions a voté pour le règlement, sans s'opposer aucunement à la présence israélienne. Elle a validé sa participation au concours dès septembre dernier, une décision vertement critiquée par les défenseurs des droits des Palestiniens.



