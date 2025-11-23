Sur le vif Après l'assassinat de Mehdi Kessaci, Marseille se lève contre le narcotrafic Rédigé par Lina Farelli | Dimanche 23 Novembre 2025









Marseille dit stop à la violence engendrée par le narcotrafic. Plus de 6 000 personnes ont participé, samedi 22 novembre, à la marche blanche en mémoire de Mehdi Kessaci, jeune frère d'Amine Kessaci, militant écologiste engagé contre un fléau qui a déjà emporté un premier frère en décembre 2020. Brahim, 22 ans, avait alors été retrouvé brûlé dans un véhicule.Mehdi, 20 ans, a, quant à lui, été assassiné en plein jour le 13 novembre dernier par des hommes à moto, dévastant de nouveau toute une famille. Quelques jours après les obsèques musulmanes, sa mère, soutenue par un Amine, aujourd'hui âgé de 22 ans, sous haute protection policière, a eu des mots poignants à l'occasion de ce rassemblement., a-t-elle souligné., a-t-elle signifié, demandant aux autorités decarLa piste d'lié au militantisme de son frère est privilégiée par la justice, mais Amine Kessaci est déterminé à poursuivre la lutte. En soutien, plusieurs personnalités politiques ont fait le déplacement comme le maire de Marseille, Benoît Payan, la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, Martine Vassal, le député (LFI) des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu, Sabrina Agresti-Roubache, l’ex-secrétaire d’État chargée de la Citoyenneté, et la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.Y participaient aussi Marine Tondelier, cheffe du parti EELV auquel appartient Amine Kessaci, et Olivier Faure, le chef de file du Parti socialiste. Des membres du gouvernement devaient être présents mais ont été retenus à Paris du fait de mauvaises conditions météo., a fait savoir Amine Kessaci auprès de la foule.







