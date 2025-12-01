Montréal-la-Cluse : une balle retrouvée dans la boîte aux lettres d'une mosquée

« Il est évident que cet acte, ciblant notre association qui constitue un lieu de rassemblement, de paix et de tranquillité, vise la pratique du vivre-ensemble et cherche à perturber cette atmosphère de sérénité »

« Convaincus que les autorités compétentes accorderont à cette situation l’attention requise, nous appelons notre communauté à faire preuve de bon sens »

L'inquiétude est grande du côté des responsables et des fidèles du Centre culturel de Montréal-la-Cluse, une petite commune de l'Ain située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une balle, appartenant vraisemblablement à une arme à feu, a été retrouvée, mercredi 26 novembre, dans la boîte aux lettres de l'association cultuelle affiliée à la fédération turque DITIB, a-t-on appris dimanche 30 novembre., a-t-elle fait savoir en annonçant le dépôt prochain d'une plainte., a-t-elle ajouté.Lire aussi :