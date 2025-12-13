La Grande Mosquée de Strasbourg évacuée après une alerte à la bombe

Un vent de panique a soufflé sur les responsables et les fidèles de la Grande Mosquée de Strasbourg après qu'il a été signalée la présence en son sein d'une bombe qui exploserait ce samedi 13 décembre à 12h. Selon la GMS, cette alerte a été signalée « par les services de renseignement qui ont intercepté des échanges sinistres sur des forums obscurs sur Internet ».
« Des mots froids, annonçant une explosion à 12 heures précises, ont ravivé les peurs dans une certaine atmosphère de soupçon envers l’islam », raconte-t-elle, remerciant les forces de l’ordre, la brigade cynophile, le service de déminage et la protection civile pour s'être mobilisés « avec une rapidité et un professionnalisme qui forcent l’admiration ».
La circulation autour de l'édifice religieux a été bloquée pour procéder aux vérifications nécessaires dans la mosquée, prévenue par la police le matin vers 9h30. « Après une première inspection opérée par le service de déminage avant 11h30, une deuxième inspection, à 12h30, s’est déroulée en présence de notre équipe de la Grande Mosquée de Strasbourg, afin de scruter chaque recoin de l’édifice. À 12h50, le dispositif a été levé : notre mosquée, intacte et sereine, a rouvert ses portes, rappelant que la lumière triomphe toujours des ténèbres », poursuit-elle, avant de souligner sa détermination « à poursuivre inlassablement notre œuvre au service de la cohésion nationale ».
« Nous appelons aujourd’hui notre communauté de fidèles à rester sereine. Évitons les surenchères qui alimentent les flammes de la peur ; prions plutôt pour l’apaisement. Que cette épreuve nous rende plus forts et plus unis. »
