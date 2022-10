Pour les dix ans de la Grande Mosquée de Strasbourg : « Aux jeunes de laisser leur empreinte sur la mosquée »

On a organisé une table-ronde rassemblant les jeunes et les anciennes générations avec cette question : comment les jeunes aujourd'hui peuvent imaginer leur mosquée de demain ? Parce qu'on ne peut pas imaginer à leur place. Notre génération a fait ce qui lui a semblé essentiel, mais aujourd'hui, les jeunes doivent aussi laisser leur empreinte sur la mosquée, de sorte à ce qu'elle devienne un lieu de référence où ils peuvent venir avec plaisir et non pas tout simplement comme on le faisait par le passé, dans d'anciennes mosquées, par moments et par obligation pour des cours du week-end.La présence des femmes et des jeunes dans nos instances dirigeantes doit être effective et non pas seulement des slogans, et je crois qu'il y a des efforts à faire au niveau structurel. Je crois qu’il faut modifier nos méthodes. Cette réflexion, on va le continuer avec les jeunes jusqu'à ce qu'ils trouvent eux-mêmes leur voie. (…) Nous aussi avons été pris en charge par les anciens, des gens simples mais très conscients. J'ai appris à côté d'eux et cette énergie nous permet aujourd'hui de dire qu'on est arrivé à un âge où on doit penser à la relève et passer le relais dans les meilleures conditions, en mettant nos expériences à disposition.Lire aussi :