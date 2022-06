Les spiritualités en temps de pandémie, un livre témoin de l'apport des religions face à la maladie et la mort

L'avis de Saphirnews

Dès mars 2020, l’anthropologue et spécialiste des crises sanitaires, Laëtitia Atlani-Duault, propose aux principaux responsables religieux français de créer un espace de réflexion informel sur la pandémie. « L’enjeu théologique posé par les épidémies est celui des rapports entre la foi, le plan divin et la marche naturelle du monde. Comme l’écrit Paul Ricœur, face à l’infortune, "comment peut-on affirmer ensemble, sans contradiction, les trois propositions suivantes : Dieu est tout-puissant ; Dieu est absolument bon ; pourtant le mal existe ?" » , explique-t-elle dans son introduction au livre Les spiritualités en temps de pandémie , justifiant ainsi la nécessité d'une « réflexion inter-cultes dédiée à la pandémie » .



Ce livre à voix multiples est l’écho des échanges nourris des participants – évêques catholiques et orthodoxes, pasteurs protestants, rabbins, personnalités musulmanes et représentants de la religion bouddhiste – auxquels se sont joints des « intellectuels ancrés dans chaque communauté, indépendamment du fait qu’ils occupent – ou non – une position dans une institution religieuse » . Résultat, on y trouve des réflexions pêle-mêle, sans forcément de liens les unes avec les autres, si ce n’est le point de départ des 14 auteurs : la pandémie, le confinement, la mort qui rode et peut en quelques jours enlever un proche pour toujours.



Chez les catholiques, Véronique Magron, une théologienne dominicaine, développe une réflexion sur le pur et l’impur, l’incertitude et la fraternité. Michel Davy de Virville, directeur honoraire du Collège des Bernardins, souligne combien la pandémie a été l’occasion de mesurer nos limites et la précarité des équilibres sociaux de notre société. L’occasion aussi de remettre en question ce qui nous est essentiel et « de réinventer notre maîtrise spirituelle, politique, sociale et économique » .