Covid-19, climat, paix : à l'heure du G20, une meilleure collaboration entre leaders politiques et religieux prônée

« La mauvaise utilisation des médias traditionnels et sociaux est un facteur énorme dans la diffusion des discours de haine. S'il est important de respecter les engagements en matière de liberté des médias tout en luttant contre les "contenus néfastes", les plateformes de médias traditionnels et sociaux doivent devenir des espaces plus créatifs qui favorisent la tolérance et la diversité plutôt que la haine et les conflits »

« les membres du G20 devraient collaborer avec les communautés religieuses pour faire avancer un cessez-le-feu mondial recommandé par le Secrétaire général des Nations unies. Ils devraient poursuivre avec énergie des actions de rétablissement de la paix. Le G20, aux côtés d'autres organisations transnationales, doit reconnaître de manière plus délibérée le rôle des religions dans le travail de consolidation de la paix, et renforcer la coopération et la solidarité internationales en favorisant la participation des communautés de foi et des institutions religieuses dans les conflits régionaux et locaux »

Le rapport évoque aussi les injustices sociales qui minent les pays à travers le monde. Et ce sont notamment les discriminations et les discours de haine que le Forum souhaite voir contrecarrer., affirme-on dans le rapport, qui invite là encore les dirigeants à travailler avec les cultes pour combattre la haine.Le Forum interreligieux du G20 évoque également l’importance pour les décideurs politiques de soutenir les initiatives favorisant la paix comme celles résultant de la Déclaration sur la fraternité humaine signée en février 2019, ou encore d'œuvrer pour une politique migratoire plus favorable aux réfugiés et aux demandeurs d’asile. Sur ce point, les décideurs politiques sont invités à s’engager avec les organisations religieuses en vue de mener une politique migratoire plus humaine.Enfin,*Les membres du G20 sont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et l'Union européenne.Lire aussi :