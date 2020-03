Contre le coronavirus, halte aux fake news ! En finir avec les idÃ©es reÃ§ues

Monde Contre le coronavirus, halte aux fake news ! En finir avec les idées reçues Rédigé par Saphirnews | Mardi 17 Mars 2020 à 17:45

Avec la propagation à grande échelle du coronavirus dans le monde, les fake news ne cessent de se multiplier à travers divers réseaux sociaux. Face à l'épidémie d’infox qui circulent en masse et contaminent les esprits, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) adresse une réponse à 13 idées reçues répertoriées parmi les plus répandues autour du Covid-19.



L'équipe de Saphirnews.com ne le répétera jamais assez : il convient d'adopter un bon comportement dans le partage des liens sur les réseaux sociaux. Il faut donc ne pas partager de contenus avant de s'être assuré que la source est sérieuse et qu'elle diffuse, en toutes circonstances, des informations vérifiées.

Le Covid-19 ne se transmet pas sous les climats chauds et humides. D’après les données dont on dispose jusqu’à présent, le Covid-19 peut se transmettre dans toutes les régions, y compris les zones chaudes et humides. Indépendamment du climat, prenez des mesures de protection si vous vivez ou si vous vous rendez dans une zone où il y a des cas de Covid-19. Le meilleur moyen de se protéger contre l’infection est de se laver souvent les mains. Le lavage des mains élimine les virus qui pourraient s’y trouver et évite qu’on ne soit contaminé en se touchant les yeux, le nez ou la bouche.

Prendre un bain chaud ou boire des boissons chaudes protège contre le nouveau coronavirus. Prendre un bain chaud n’empêche pas de contracter le Covid-19. La température du corps reste normale, entre 36,5°C et 37°C, quelle que soit celle de votre bain ou de votre douche. Par ailleurs, il peut être dangereux de prendre un bain très chaud à cause du risque de brûlure. Le meilleur moyen de se protéger contre le Covid-19 est de se laver souvent les mains. Le lavage des mains élimine les virus qui pourraient s’y trouver et évite qu’on ne soit contaminé en se touchant les yeux, la bouche ou le nez.



NDLR : Boire des boissons chaudes comme le thé, le café et autres infusions ne protège pas non plus du coronavirus.

Les vaccins contre la pneumonie protègent contre le Covid-19. Non. Les vaccins contre la pneumonie tels que le vaccin antipneumococcique et le vaccin anti-Haemophilus influenza type B (Hib) ne confèrent pas de protection contre le nouveau coronavirus.



Le virus est si nouveau et différent qu’il nécessite un vaccin qui lui est propre. Les chercheurs travaillent à la mise au point d’un vaccin contre le 2019-nCoV et l’OMS soutient leurs travaux.



Bien que ces vaccins ne soient pas efficaces contre le Covid-19, la vaccination contre les maladies respiratoires est fortement recommandée pour protéger votre santé.

Les sèche-mains sont efficaces pour tuer le Covid-19. Non. Les sèche-mains ne sont pas efficaces pour tuer le Covid-19. Pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, vous devez vous nettoyer fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Une fois que vos mains sont propres, vous devez les sécher soigneusement à l’aide de serviettes en papier ou d’un séchoir à air chaud.



Un masque peut être réutilisé après lavage et stérilisation avec des désinfectants pour les mains. Non. Les masques faciaux, y compris les masques médicaux plats ou les masques N95, ne doivent pas être réutilisés. Si vous avez été en contact étroit avec une personne infectée par le nouveau coronavirus ou qui présente une autre infection respiratoire, le devant de votre masque doit être considéré comme contaminé. Vous devez enlever le masque sans toucher sa partie avant et le jeter de manière appropriée. Après avoir enlevé votre masque, vous devez vous nettoyer les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l’eau et au savon.



Une lampe de désinfection à ultraviolets (UV) peut tuer le coronavirus. Les lampes à UV ne doivent pas être utilisées pour se stériliser les mains ou d’autres parties du corps, car les rayons UV peuvent provoquer des érythèmes (irritation de la peau).

Pour vous protéger contre le nouveau coronavirus, prenez soin de votre santé et protégez les autres en suivant les conseils suivants :



- Se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Pourquoi ? Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon tue le virus s’il est présent sur vos mains.



- Éviter les contacts proches. Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes, en particulier si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Pourquoi ? Lorsqu’une personne infectée par un virus respiratoire, comme la COVID-19, tousse ou éternue, elle projette de petites gouttelettes contenant le virus. Si vous êtes trop près, vous pouvez inhaler le virus.



- Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Pourquoi ? Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez ou la bouche, vous risquez d’être en contact avec le virus présent sur ces surfaces.



- Respecter les règles d’hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement – jeter le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. Pourquoi ? Cela permet d’éviter la propagation des virus et autres agents pathogènes.



- Se tenir informer et suivre les conseils de son médecin, des autorités de santé nationales et locales pour savoir comment vous protéger et protéger les autres du Covid-19. Pourquoi ? Ce sont les autorités nationales et locales qui disposent des informations les plus récentes sur la propagation ou non du Covid-19 dans la région où vous vous trouvez. Elles sont les mieux placées pour expliquer ce que les personnes dans votre région devraient faire pour se protéger.



- En cas de malaise, même si vous n’avez que des symptômes bénins comme des maux de tête et un faible écoulement nasal, restez chez vous jusqu’à la guérison. Pourquoi ? Éviter d’entrer en contact avec d’autres personnes et de se rendre dans des établissements de santé permettra à ces établissements de fonctionner plus efficacement et vous protègera, ainsi que les autres personnes, du Covid-19 et d’autres maladies virales.



En cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires, consulter un médecin sans tarder, car il peut s’agir d’une infection respiratoire ou d’une autre affection grave.

La pulvérisation d’alcool ou de chlore sur tout le corps peut tuer le coronavirus. Non. Vaporiser de l’alcool ou du chlore sur tout le corps ne tuera pas les virus qui ont déjà pénétré dans votre corps. La pulvérisation de ces substances peut être nocive pour les vêtements ou les muqueuses (c’est-à-dire les yeux, la bouche). Sachez que l’alcool et le chlore peuvent tous deux être utiles pour désinfecter les surfaces, mais ils doivent être utilisés en suivant les recommandations appropriées.

Il existe un danger de recevoir une lettre ou un colis de Chine. Oui, c’est sans danger. Les personnes qui reçoivent des colis en provenance de Chine ne risquent pas de contracter le nouveau coronavirus. D’après des analyses antérieures, nous savons que les coronavirus ne survivent pas longtemps sur des objets, tels que des lettres ou des colis.

Se rincer régulièrement le nez avec une solution saline peut aider à prévenir l'infection par le coronavirus. Non. Rien ne prouve que le fait de se rincer régulièrement le nez avec une solution saline protège les gens contre l’infection par le nouveau coronavirus.



Il existe quelques éléments probants indiquant que cette pratique peut aider les gens à se remettre plus rapidement d’un rhume ordinaire. Cependant, il n’a pas été démontré que le fait de se rincer régulièrement le nez permettait de prévenir les infections respiratoires.

Manger de l'ail peut aider à prévenir l'infection par le coronavirus. L’ail est un aliment sain qui peut avoir certaines propriétés antimicrobiennes. Cependant, rien ne prouve, dans le cadre de l’épidémie actuelle, que la consommation d’ail protège les gens contre le coronavirus.

Le fait de mettre de l'huile de sésame empêche le coronavirus de pénétrer dans l'organisme ? Non. L’huile de sésame ne tue pas le nouveau coronavirus. Il existe des désinfectants chimiques qui peuvent tuer le Civd-19 sur les surfaces. Il s’agit notamment de désinfectants à base d’eau de javel ou de chlore, de solvants, d’éthanol à 75 %, d’acide peracétique et de chloroforme. Cependant, ils ont peu d’impact, sinon aucun, sur le virus si vous les mettez sur la peau ou sous votre nez. Il peut même être dangereux de se mettre ces produits chimiques sur la peau.

Le coronavirus n'affecte que les personnes âgées. Bien que les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de ce virus, les personnes de tous âges peuvent être infectées par le nouveau coronavirus. L’OMS conseille à tous de prendre des mesures pour se protéger du virus, par exemple en suivant une bonne hygiène des mains et une bonne hygiène respiratoire.

Les antibiotiques sont efficaces pour prévenir et traiter l'infection par le coronavirus.



Cependant, si vous êtes hospitalisé pour une infection par le Covid-19, vous pouvez recevoir des antibiotiques car une co-infection bactérienne est possible.



À ce jour, aucun médicament spécifique n’est recommandé pour prévenir ou traiter l’infection par le coronavirus. Toutefois, les personnes infectées par le virus doivent recevoir des soins appropriés pour soulager et traiter les symptômes, et celles qui sont gravement malades doivent recevoir des soins de soutien optimisés. Certains traitements spécifiques sont à l’étude et seront testés dans le cadre d’essais cliniques.



